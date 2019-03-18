В МГУ пройдет круглый стол, посвященный изучению пещеры Шульган-Таш

Тема мероприятия, как сообщается на официальном сайте университета, звучит так: "Капова пещера – от прошлого к будущему: перспективы междисциплинарных исследований, сохранения и устойчивого управления объектами культурного наследия палеолитического периода".

Cоорганизатором научного мероприятия выступает Государственный природный биосферный заповедник "Шульган-Таш".

Напомним, в этом году отмечается 60-летний юбилей с момента открытия настенных палеолитических изображений в Каповой пещере (Шульган-Таш). Юбилейная дата и стала причиной для нового обсуждения научных, методических, просветительских вопросов изучения, сохранения, использования памятников палеолита.

Особое внимание в обсуждении займут результаты исследования археологического комплекса Каповой пещеры. Ученые обсудят особенности современного состояния, перспективы изучения следов деятельности человека, включая художественные практики, вопросы сохранения культурного и природного наследия.

- Проводимый круглый стол продолжит развивать идеи и тематические направления, обсуждавшиеся на международной конференции "Люди и места от доисторических времен до наших дней – перспективы устойчивого управления объектами Всемирного наследия палеолитического времени", организованной в октябре 2018 г. в Блаубойрене (Германия) Министерством экономики, труда и жилищного строительства Баден-Вюртемберга, Министерством культуры Франции и Министерством культуры Испании,- сообщается на сайте исторического факультета МГУ.