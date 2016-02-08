Житель Башкирии придумал, как спасти тысячи жизней при ДТП

Речь идет об авариях с возгоранием автомобилей.

Радик Галимулин изобрел «Устройство превентивной огнезащиты», которое поможет спасти жизни тысяч людей при ДТП с возгоранием автомобилей, сообщает «Бажин-Фактор».

- Система состоит из двух частей. Электронный модуль этой системы работает от сети мобильной связи, и управляется через мобильный телефон хозяина автомобиля. В системе предусмотрены данные геолокации в случае ДТП, которые приходят на телефон родственников или на пульт МЧС.изобретатель Радик Галимулин

«Устройство превентивной огнезащиты» Видео Видео: бажин-фактор.рф

Изобретателю необходимы заводские условия для внедрения устройства, однако предприятия не заинтересованы в производстве этой модели, поскольку осваивать новый рынок очень сложно. На данный момент "Устройство превентивной огнезащиты" запатентовано и одобрено МЧС РФ, о чём сообщили его разработчику.

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