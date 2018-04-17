Сборная УГАТУ вошла в восьмерку киребспортивных команд вузов России

На региональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги сборная УГАТУ одержала победу в пяти дисциплинах из шести, доказав, что их сборная – лучшая в республике.

Вместе с ребятами из Уфимского Государственного Авиационного Технического Университета в лиге принимали участие ребята из Самарской и Ульяновской областей, Пермского края, Чувашской республики и Республики Татарстан.