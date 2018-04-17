Сборная УГАТУ вошла в восьмерку киребспортивных команд вузов России
Сегодня, 09:31НаукаРустэм Башкирцев
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15 апреля, сборные УГАТУ и КФУ набрали по 375 очков, но башкирская команда заняла первое место в ПФО по дополнительному показателю.
На региональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги сборная УГАТУ одержала победу в пяти дисциплинах из шести, доказав, что их сборная – лучшая в республике.
Вместе с ребятами из Уфимского Государственного Авиационного Технического Университета в лиге принимали участие ребята из Самарской и Ульяновской областей, Пермского края, Чувашской республики и Республики Татарстан.
Заслужив звание лучшей студенческой киберспортивной сборной Приволжского федерального округа, «авиаторы» получают одну из восьми путевок в московский финал Студлиги, где в мае поборются за призовой фонд размером в шесть миллионов рублей.
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