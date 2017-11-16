В Уфе назвали имя лучшего хирурга города

Его выбрали среди десятков претендентов.

В ДК «Медик» состоялась церемония награждения премии «Золотой скальпель», сообщает «Башкирское спутниковое телевидение». Лучшим хирургом из Уфы стал Эдуард Галлямов, стоявший у истоков лапароскопической хирургии в регионе. В данный момент хирург живет и работает в Москве.

Профессором Галлямовым у нас в республике были выполнены такие уникальные операции: лапароскопическая резекция желудка, дальше лапароскопическая резекция прямой кишки при раке и несколько лапароскопических удалений предстательной железы из-за рака,сообщил профессор, президент Ассоциации хирургов РБ Виль Тимербулатов