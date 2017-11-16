В Уфе назвали имя лучшего хирурга города

В ДК «Медик» состоялась церемония награждения премии «Золотой скальпель», сообщает «Башкирское спутниковое телевидение». Лучшим хирургом из Уфы стал Эдуард Галлямов, стоявший у истоков лапароскопической хирургии в регионе. В данный момент хирург живет и работает в Москве.
Профессором Галлямовым у нас в республике были выполнены такие уникальные операции: лапароскопическая резекция желудка, дальше лапароскопическая резекция прямой кишки при раке и несколько лапароскопических удалений предстательной железы из-за рака,сообщил профессор, президент Ассоциации хирургов РБ Виль Тимербулатов
Галлямов Эдуард Абдулхаевич - заслуженный врач РФ, профессор кафедры факультетской хирургии №1 МГМСУ, доктор медицинских наук, главный хирург ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы». Оперирует во многих клиниках Москвы, Уфы, дальнего и ближнего зарубежья. Награжден почетной грамотой мэра Москвы, в 2010 году профессор Галлямов признан человеком года Федеральным научным центром трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова.