Уфа может стать столицей Тотального диктанта

На официальном сайте «Тотального диктанта» до 26 декабря текущего года проходит голосование за столицу диктанта 2018 года, сообщили в пресс-службе администрации города.
Главный город тотального диктанта объявят 27 января 2018 года на конференции в Новосибирске. Проголосовать можно за любой из 16 городов: Уфа, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Челябинск, Таллин.
Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Главная ее цель - пропаганда повсеместного использования грамотной русской речи. Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.