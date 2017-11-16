Уфа может стать столицей Тотального диктанта

Голосование ведется на официальном сайте проекта.

На официальном сайте «Тотального диктанта» до 26 декабря текущего года проходит голосование за столицу диктанта 2018 года, сообщили в пресс-службе администрации города.

Главный город тотального диктанта объявят 27 января 2018 года на конференции в Новосибирске. Проголосовать можно за любой из 16 городов: Уфа, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Челябинск, Таллин.