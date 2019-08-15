Минобразования Башкирии закупит учебники татарского языка на 1,5 миллиона рублей

Республиканское министерство образования определило поставщика (издательство «Магариф-Вакыт», единственный участник конкурса), у которого закупит 9,2 тысячи экземпляров учебников по татарскому языку.

Общая стоимость контракта – 1,5 миллиона рублей. Учебные пособия предназначены для учеников всех классов – с 1 по 11. В соответствии с программой изучаться будет родной язык и литература.