Минобразования Башкирии закупит учебники татарского языка на 1,5 миллиона рублей
Вчера, 09:35НаукаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Учебные пособия предназначены для учеников 1-11 классов.
Республиканское министерство образования определило поставщика (издательство «Магариф-Вакыт», единственный участник конкурса), у которого закупит 9,2 тысячи экземпляров учебников по татарскому языку.
Общая стоимость контракта – 1,5 миллиона рублей. Учебные пособия предназначены для учеников всех классов – с 1 по 11. В соответствии с программой изучаться будет родной язык и литература.
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