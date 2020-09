В Башкирии в Красноусольске «забит» первый «золотой гвоздь» в России

"Золотой гвоздь" - понятие в палеонтологии, принятое для точной фиксации геологического времени. Он дается территории, где наиболее полно представлен тот или иной ярус.

В Гафурийском районе на месте геологического разреза Усолка установят памятную стелу – это будет первый «забитый» в России «золотой гвоздь», сообщают «Вести-Башкортостан». Доктор геолого-минералогических наук из Екатеринбурга Валерий Черных рассказал, что разрез «Усолка» признан глобальным стратотипом нижней границы сакмарского яруса. Из чего следует, что породы здесь были образованы 249 миллионов лет назад. Отдельные участки породы, по словам Валерия Черных, буквально набиты всевозможными органическими остатками. Международная комиссия по стратиграфии официально признала Усолку эталонным геологическим объектом совсем недавно, хотя изучение данной территории началось ещё в начале 80-х годов. После ряда исследований этого объекта – изотопических и геохимических, магнитометрии, Россия получила свой первый «золотой гвоздь», который станет точкой отсчета для ученых всего мира. Объект максимально сохранен и находится в доступном месте. Местные власти и ученые договорились о том, что территория будет защищена от разрушений.

