В Башкирии попытаются спасти бурзянскую пчелу за 38 миллионов рублей

Проектная инициатива предполагает работу в трех направлениях. В планах - восстановить генофонд и численность популяции вместе с Институтом биохимии и генетики УФИЦ РАН, создать генетически однородную и чистую от патогенов линию среднерусской пчелы. Селекция и разведение пчелы будут проводиться на десяти изолированных пасеках-репродукторах, расположенных на территории ООПТ, в окружении липовых насаждений.

Также проект предполагает предоставление услуг бортевого туризма и получение эксклюзивного меда высокого качества, в том числе организацию туристических маршрутов на природные и культурные объекты, что позволит поднять узнаваемость башкирского меда и бортевого пчеловодства.

Если по результатам ДНК анализа за 2000 год, чистопородность аборигенной популяции среднерусской пчелы составляла 95 процентов, то уже в 2017 году - 88 процентов.