Вконтакте объявил флешмоб с наградой в виде поездки на адронный коллайдер

Запускается новый интересный для студентов флешмоб.

15 декабря в социальной сети Вконтакте пройдет флешмоб «Лучшая лекция в жизни студентов», в котором автор самой интересной истории по этой теме выиграет поездку-экскурсию на адронный коллайдер NICA в Дубне.

В Вконтакте будут размещаться учебные материалы и методические пособия для студентов, педагогов, родителей и всех желающих, а в следующем году министр образования и науки РФ Ольга Васильева ответит на вопросы пользователей в прямом эфире.