В Башкирии отметили день столетия национальной печати

Состоялся обстоятельный разговор о современном состоянии и перспективах развития национальной печати.

В БашГУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Мадиапространство РФ: глобальный и национальный аспекты», посвященная столетию башкирской национальной печати.

На конференции была выставка периодических изданий Башкирии, которая отражает развитие национальной печати и журналистики республики. На конференции также прошел обстоятельный разговор об истории, современном состоянии и перспективах развития национальной печати народов РФ, о современных проблемах медиаобразования и прочем.