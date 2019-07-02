Все вузы Башкирии оказались в ТОП-200 лучших в России
На оперативном совещании в правительстве республики и.о. вице-премьера Ленара Иванова сообщила о том, что все ВУЗы Башкирии вошли в Топ-200 вузов России.
УГНТУ занял пятое место среди технических вузов, УГАТУ — 35-е место. БашГАУ среди аграрных вузов на четвертом месте. БГПУ среди педагогических университетов на 12-м месте. БГМУ на 11-м месте среди медицинских университетов. БашГУ на 17-м месте среди классических вузов.
Главный принцип рейтинга «Национальное признание» – это оценка вуза через его ключевой персонал – основной профессорско-преподавательский состав, т.е. тех, кто считает этот вуз своим основным местом работы.
Универсальным измерителем качества научно-педагогического персонала вуза является признание национальным (российским) профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений. Создатели рейтинга не учитывали средний балл ЕГЭ зачисленных, данные о средней зарплате после окончания вуза, многочисленные активности (олимпиады, научные конференции и пр.), проводимые в вузе.
Напомним, что сегодня, 2 июля, на оперативном совещании врио министра образования Башкирии Айбулат Хажин признался, что две трети выпускников-стобалльников уедут учиться за пределы региона, преимущественно в Москву, Санкт-Петербург и Казань.