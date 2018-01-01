В новогоднюю ночь в небе Башкирии наблюдали редкое атмосферное явление
Сегодня, 14:50НаукаТатьяна МайороваФото: Фото Татьяна Майорова
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Вокруг луны появилось яркое свечение, именуемое в науке «гало».
Сегодня, 1 января, традиционный процесс запуска фейерверков для многих уфимцев сопровождался также удовольствием наблюдать редкое природное явление. Вокруг полно луны. светившей в небе ночью, добавилась светящаяся размытая граница, которая называется «гало».
Лучше всего «гало» было видно за городом. Впрочем, многие горожане признались, что обратили внимание на «гало» далеко не сразу, да и то после того, как у них закончились фейерверки и небо вновь стало темным.
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