Ночное небо порадует жителей Башкирии суперлунием.

Лучше всего его будет видно на небе в три часа ночи.

Сегодня, в ночь полнолуния с 1 на 2 января, в небе над Башкирией ожидается появление суперлуны.

Как пояснили в уфимском планетарии. такая Луна выглядит примерно на 7% больше, чем средняя полная Луна.

Во время суперлуния полная луна имеет максимальные размеры и яркость, поскольку находится на ближайшем расстоянии от Земли. Лучше всего данное атмосферное явление проявится примерно в три часа ночи по уфимскому времени. В этот момент луна будет находиться на расстоянии 356 565 километров от Земли.