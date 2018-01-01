Ночное небо порадует жителей Башкирии суперлунием.
Сегодня, 17:25НаукаТатьяна МайороваФото: Уфимский планетарий
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Лучше всего его будет видно на небе в три часа ночи.
Сегодня, в ночь полнолуния с 1 на 2 января, в небе над Башкирией ожидается появление суперлуны.
Как пояснили в уфимском планетарии. такая Луна выглядит примерно на 7% больше, чем средняя полная Луна.
Во время суперлуния полная луна имеет максимальные размеры и яркость, поскольку находится на ближайшем расстоянии от Земли. Лучше всего данное атмосферное явление проявится примерно в три часа ночи по уфимскому времени. В этот момент луна будет находиться на расстоянии 356 565 километров от Земли.
Напомним, что сегодня, в новогоднюю ночи, небо порадовало празднующих уфимцев еще одним сюрпризом – свечением «гало» вокруг лунного диска.
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