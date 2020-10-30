Что подарит день грядущий? Советы астролога на каждый день недели

Вторником правит Марс – планета мощной энергии, горячая, агрессивная, мужская. Так как день очень эмоциональный и энергетически сильный, ношение камня поможет сдержать свои чувства под контролем, смягчит жесткость характера и устранит вспыльчивость. Также камни Марса помогут улучшить взаимоотношения с мужчинами, помогут при бесплодии. Если вы давно планировали генеральную уборку на кухне или, например, испечь пирог, – лучше, чем вторник, дня не найти, ведь Марс курирует в доме кухню. Если здесь царят чистота и уют, то Марс будет благосклонен к вам и одарит удачей в любом начинании. Это мужской день, и сделать что-то приятное для своего мужа или брата считается очень благоприятной затеей. Марс зачастую толкает женщину на употребление бранных слов, сплетни, громкую и резкую речь – во вторник лучше всего этого избегать.