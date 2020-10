Что подарит день грядущий? Советы астролога на каждый день недели

Ведический астролог и ясновидящая Ариана Веда утверждает, что каждому дню недели соответствует своя планета, которая способна влиять на жизнь человека.

Понедельник — день планеты Луны, которая отвечает за семейную жизнь и рождение детей, а потому является самой важной планетой для женщины. Почти каждая мечтает о семье и ребенке, если же по каким-то причинам это не получается осуществить, то астролог назначает специальные меры, чтобы ситуацию исправить. Одна из мер – одежда определенных цветов и украшения. В понедельник лучше надеть что-то белое и серебристое. Фавориты дня – серебряные украшения – серьги, цепочки, браслеты и жемчужные ожерелья. Важно знать, что в доме Луна курирует ванную, поэтому она должна сиять чистотой в этот день. Вторником правит Марс – планета мощной энергии, горячая, агрессивная, мужская. Так как день очень эмоциональный и энергетически сильный, ношение камня поможет сдержать свои чувства под контролем, смягчит жесткость характера и устранит вспыльчивость. Также камни Марса помогут улучшить взаимоотношения с мужчинами, помогут при бесплодии. Если вы давно планировали генеральную уборку на кухне или, например, испечь пирог, – лучше, чем вторник, дня не найти, ведь Марс курирует в доме кухню. Если здесь царят чистота и уют, то Марс будет благосклонен к вам и одарит удачей в любом начинании. Это мужской день, и сделать что-то приятное для своего мужа или брата считается очень благоприятной затеей. Марс зачастую толкает женщину на употребление бранных слов, сплетни, громкую и резкую речь – во вторник лучше всего этого избегать. В среду лидирует Меркурий – самая быстрая из планет, покровительствует бизнесменам, ораторам, астрологам и студентам. Если вы решили развивать бизнес, продвигать свой бренд, лучше это сделать в среду. Хотели приобрести технику – компьютер, ноутбук – или давно мечтали о новеньком телефоне, сделайте покупку в этот день. Цветовая гамма среды – все оттенки зеленого: оливковый, салатовый, изумрудный, цвет морской волны, потому отдайте предпочтения одежде этих оттенков. Четверг – это день Юпитера, планеты, дающей духовную мудрость, успех и богатство. Для того, чтобы привлечь удачу в этот день, окружите себя желтым цветом. В одежде благоприятны золотой, горчичный, лимонный и оранжевый оттенки. В жизни женщины Юпитер обозначает мужа. Поэтому в четверг обязательно сделайте для мужа что-нибудь приятное: приготовьте его любимое блюдо, наденьте платье, которое ему нравится. Если вы не замужем, но очень хотите, зажгите свечу и обратитесь к небесным силам с просьбой послать вам спутника жизни. Пятница находится под покровительством Венеры, планеты, наделяющей женщину красотой, талантом, сексуальностью, магнетизмом и богатством. Не забудьте надеть бриллианты. Даже если вы работаете дома, находитесь в декретом отпуске или загружены учебой, все равно уделите время себе. Наденьте платье розового, нежно-голубого цвета или с цветочным принтом. Предпочтительна одежда из шифона, шелка, кружева, а также прозрачные украшения. Будьте роскошны в пятницу! Если в вашей шкатулке с драгоценностями нет бриллиантов, то вам помогут выглядеть неотразимо белый циркон, турмалин, сапфир, кристаллы Swarovski. Сколько знакомств, счастливых встреч происходит в пятницу! Отправляйтесь на концерт, в театр, в кафе, ведь Венера – покровитель брачных отношений. Суббота - день самой медленной и кармической из всех планет – Сатурна, который отражает кармические долги. Сатурн – это всегда испытания, задержки, промедление. Быть в гармонии с этой планетой крайне важно, тем более что у каждого человека в жизни наступает период, когда влияние энергии Сатурна становится доминирующим. Зная, какие камни и цвета использовать, можно снискать благосклонность этой суровой планеты, а проводя ритуалы для предков, можно получить благословление рода, что тоже очень важно. Воскресенье – день Солнца, которое отвечает за социальный успех, богатство, славу, энергию для реализации всех ваших планов. По ведической традиции начало недели – воскресенье, а не понедельник. И утро этого дня принято встречать на рассвете, посылая любовь и благодарность этому великому труженику, дарующему каждому свет, тепло и процветание. В астрологии Солнце обозначает отца. Сделать подарок, угостить, сказать слова благодарности отцу – это прекрасная возможность впустить в жизнь благосостояние.

