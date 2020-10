В чем встречать 2021 год — рекомендации астролога для каждого знака Зодиака

Астрологи изучили главные потребности тотема будущего года - белого быка. Кто знает, если встретить его правильно, может быть, в вашей жизни будет больше удачи, чем в 2020 году.

Овен Представители огненного знака относятся к энергичным и импульсивным людям. В новогоднюю ночь можно подчеркнуть черты своего характера, выбрав что-нибудь броское, например, наряд с пайетками, блеском или с крупными украшениями. Телец Упорным Тельцам, которые не привыкли сворачивать с выбранного пути, можно подобрать что-то такое, что наверняка понравится тотему. Это может быть легкий силуэт с атласными деталями и разнообразными вырезами оливкового или коричневого цвета. Аксессуары и золотистые украшения дополнят праздничный образ. Близнецы Двойственность своей натуры Близнецы могут выразить, надев необычный наряд с асимметрией. Им лучше остановиться на вещах светлых прохладных оттенков. Это могут быть пепельный или жемчужный тона. Для представителей этого знака несвойственен пафос. Это можно отразить легкой небрежностью. Рак Раки относятся к романтичным людям, которые ценят домашний уют. Их новогодний наряд должен быть воздушным и иметь удобный крой. Лучше выбрать одежду постельных тонов или водных оттенков. Будет хорошо остановиться на невесомых юбках и легких блузках. Образ можно дополнить тонкой цепочкой и серьгами-пусетами. Лев Царственная натура Львов может быть передана блестящей одеждой. Альтернативой может стать персиковый образ с эффектным декором. Дополнением могут стать золотистые аксессуары. Дева Сдержанные и практичные Девы могут выбрать дорогой и одновременно элегантный наряд. Можно остановиться на изящных платьях в пол спокойной расцветки. Аристократичный образ обязательно понравится Быку. В 2021 году можно попробовать брючный комплект или комбинезон. Весы Жизнерадостные Весы для удачи могут дополнить свой образ массивными украшениями. Это гарантия, что будущий 2021 год станет одним из самых удачных. Скорпион Страстные представители этого знака должны помнить, что покровитель будущего года любит сдержанность. Лучше сделать один акцент в праздничном наряде. Например, черное платье может иметь прозрачные вставки или вырез на спине. Если силуэт сдержанный, то его можно дополнить крупными украшениями или необычной сумочкой. Стрелец Сильные Стрельцы могут остановиться на любом наряде. Главное, чувствовать себя комфортно. Предпочтительнее выбрать цветовую гамму наряда, которая по душе Металлическому Быку: белую, серую, серо-голубую. Козерог Козерогам нравятся удобные и комфортные вещи. В 2021 году лучше выбрать мягкое, не стесняющее движения, платье-миди, брючный комплект или юбку с необычным принтом. Спокойные природные оттенки можно дополнить насыщенным макияжем. Водолей Астрологи рекомендуют этому знаку полностью сменить свой привычный образ. Например, если вы приверженец спортивного стиля, то на Новый 2021 год можно поразить друзей «голливудским шиком» или остановиться на романтическом образе. Рыбы Астрологи этому знаку советуют кардинально сменить прическу. Что касается новогоднего наряда, то лучше остановиться на белоснежном образе. Красная помада поможет сделать из вас роковую красотку. Нет никакого сомнения, что такой образ принесет удачу в будущем году.

