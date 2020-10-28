В чем встречать 2021 год — рекомендации астролога для каждого знака Зодиака

Страстные представители этого знака должны помнить, что покровитель будущего года любит сдержанность. Лучше сделать один акцент в праздничном наряде. Например, черное платье может иметь прозрачные вставки или вырез на спине. Если силуэт сдержанный, то его можно дополнить крупными украшениями или необычной сумочкой.