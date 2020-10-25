Астрологи составили денежный прогноз по лунным суткам на 25 октября

Астрологи составили денежный прогноз по лунным суткам на 25 октября

Вчера, 08:00ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Вы верите в то, что мы живем по двум календарям? Лунные сутки способны рассказать нам, когда лучше стричь волосы, совершать покупки и заключать сделки. Астрологи составили прогноз на завтра, 25 октября 2020 года - девятые лунные сутки.

Луна в знаке Водолей

В эти дни удачными будут покупки, имеющие отношение к обучению, посещению клубов, развлечений, встреч с друзьями. Благоприятны покупки, имеющие отношение к творчеству, расширению собственного кругозора и личного пространства, а вот финансовые вопросы, посещение юриста в такие дни лучше не планировать, как и обращение к начальству.

Негативный день во всех отношениях, в том числе и в финансовм. Любые покупки, как мелкие, так и крупные, совершенные сегодня, могут вызвать сильнейшее разочарование или привести к неприятностям и убыткаим. В этот день лучше вообще ничего не предпринимать, иначе вы рискуете потерять очень многое. Для сделок этот день может оказаться крайне опасным и только суровая необходимость оправдывает покупки, сделанные сегодня, как и сделки.

Тем временем, на деловом поприще пришло благоприятное для реализации всех планов время, решения сложных дел и вопросов, застарелых проблем. Но не стоит бояться – любое, даже самое сложное дело будет двигаться быстро и легко.

Показаны любые нагрузки и даже если вы затеяли переезд – смена места жительства и работы принесут положительные изменения во всех направлениях.

Воскресенье как день недели находится под покровительством Солнца – именно дневное светило наполняет его светом и радостью, освещает путь к счастью, дарует людям силу и признание в обществе. Само воскресенье как день недели отводился не для тяжелой, а для легкой работы, веселья и расслабления.

Испокон веков воскресенье отводили под отдых и не работали в этот день недели. Люди с удовольствием ходили друг к другу в гости и проводили время в играх и беседах, посещении храма и иных благих делах. Потому данный день недели отводят так сказать именно для души, отгоняя тем самым не просто усталость, но и позволяя наполниться новой силой для светлых и благих дел, дружеского участия и единения.

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