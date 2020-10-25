Астрологи составили денежный прогноз по лунным суткам на 25 октября

Негативный день во всех отношениях, в том числе и в финансовм. Любые покупки, как мелкие, так и крупные, совершенные сегодня, могут вызвать сильнейшее разочарование или привести к неприятностям и убыткаим. В этот день лучше вообще ничего не предпринимать, иначе вы рискуете потерять очень многое. Для сделок этот день может оказаться крайне опасным и только суровая необходимость оправдывает покупки, сделанные сегодня, как и сделки.