После скандала с бойкотом новогодних шоу СМИ узнали о доходах Валерия Меладзе

Российский певец Валерий Меладзе недавно стал героем настоящего скандала. Он призвал коллег по сцене байкотировать съемки новогодних шоу и телепередач.

Такое решение он принял по причине того, что из-за коронавируса звездам запрещено организовывать концерты, а следовательно, зарабатывать на этом деньги. Журналистам удалось выяснить, сколько на самом деле зарабатывает певец. Оказалось, собственности у Меладзе есть недвижимость, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Более того, его дом на Рублевке стоит свыше двух миллионов долларов. Помимо этого, музыканту принадлежит целый торговый центр, расположенный в Бирюлево. По примерным подсчетам этот бизнес ежегодно приносит доход в размере 15 миллионов рублей.

