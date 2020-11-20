После скандала с бойкотом новогодних шоу СМИ узнали о доходах Валерия Меладзе

После скандала с бойкотом новогодних шоу СМИ узнали о доходах Валерия Меладзе

Вчера, 20:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: timeout.ru
Российский певец Валерий Меладзе недавно стал героем настоящего скандала. Он призвал коллег по сцене байкотировать съемки новогодних шоу и телепередач.

Такое решение он принял по причине того, что из-за коронавируса звездам запрещено организовывать концерты, а следовательно, зарабатывать на этом деньги.

Журналистам удалось выяснить, сколько на самом деле зарабатывает певец. Оказалось, собственности у Меладзе есть недвижимость, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Более того, его дом на Рублевке стоит свыше двух миллионов долларов.

Помимо этого, музыканту принадлежит целый торговый центр, расположенный в Бирюлево. По примерным подсчетам этот бизнес ежегодно приносит доход в размере 15 миллионов рублей.

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