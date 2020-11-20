После скандала с бойкотом новогодних шоу СМИ узнали о доходах Валерия Меладзе

Журналистам удалось выяснить, сколько на самом деле зарабатывает певец. Оказалось, собственности у Меладзе есть недвижимость, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Более того, его дом на Рублевке стоит свыше двух миллионов долларов.