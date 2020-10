Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет богатство в ближайшем будущем

На текущей неделе финансовая удача ждет не всех. В этот раз удача улыбнулась Близнецам, Весам и Козерогам. Остальным расстраиваться не стоит, успеха можно добиться всегда, если приложить немного усилий.

Овен Позвольте себе немного незапланированных покупок и постарайтесь побаловать себя – даже то, что вам показалось лишним, может принести пользу в будущем. Телец Вы сумеете справиться с любыми финансовыми трудностями, если пересмотрите свои расходы, доходы и планируемые приобретения. Постарайтесь немного придержать деньги – вещь, которую вы планируете приобрести, может стоить дороже, чем вы думаете. Близнецы В ближайшем будущем вас ждет повышение на работе, что, конечно, приведет к увеличению дохода. Вы будете настолько удачливыми, что даже если купите лотерейный билет - без выигрыша не останетесь. Рак Не спешите с покупками, особенно если они активно рекламируются – ваше внимание на этой неделе окажется более рассеянным, чем обычно. Лев Позвольте мелкие удовольствия и постарайтесь отложить крупные покупки, если них нет необходимости. В конце недели вероятны крупные траты, поэтому постарайтесь в это время проявить экономию. Дева Многие Девы получат возможность больше зарабатывать, но постарайтесь не выбирать сомнительные варианты – это окажется себе дороже. Лучше пересмотрите свои возможности и не спешите. Весы Благоприятная неделя для крупных покупок или поиска дополнительного заработка – на этот раз вы сумеете решить многие свои материальные проблемы, если проявите больше внимательности и станете обращать внимание на детали. Скорпион Приберегите деньги – в первой половине недели у вас могут появиться совершенно незапланированные расходы, которые могут помешать достичь желаемого. Стрелец Займитесь собой – на этот раз вам лучше потратить деньги на себя, а не на общее дело, дом, быт и многое другое. Позвольте себе помечтать – это поможет вам справиться со всеми трудностями и улучшить собственное настроение. Козерог Благоприятная неделя для нового заработка – на этот раз вы сумеете прекрасно заработать и чувствовать себя на своей волне. Водолей Не занимайте много денег и рассчитывайте на свои силы – любые займы и кредиты негативно повлияют на ваше настроение и могут в будущем сильно ударить по карману. Рыбы Не ждите быстрого разрешения финансового вопроса – некоторые дела вам придется начинать заново или обращаться к более компетентным людям.

