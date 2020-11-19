Бузова и Тодоренко разрыдались на «Ледниковом периоде» из-за низких оценок жюри

В этом же выпуске Ольга Бузова и её партнёр Дмитрий Соловьев поставили номер под песню Филиппа Киркорова к фильму «О любви» из кинофильма «Экипаж». Судьи поставили в общем 11,7 баллов из 12 возможных. Ольгу поразили такие оценки. Она пыталась сдержать слёзы, но не смогла. Позже в своём инстаграм ведущая «Дома-2» призвала своих поклонников поддержать их пару.