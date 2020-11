Бузова и Тодоренко разрыдались на «Ледниковом периоде» из-за низких оценок жюри

Популярные ведущие Ольга Бузова и Регина Тодоренко стали участницами шоу на Первом канале «Ледниковый период». В последнем выпуске обе девушки представили номера со своими известными партнерами, однако жюри, по их мнению, выставило низкие оценки.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров представили номер в образе персонажей из фильма «Сибирский цирюльник». Член жюри Елена Исинбаева оценила выступление в 5,9 баллов, отметив, что балл занижен из-за ведущей. Спортсменка заявила, что ждёт от Тодоренко большего. После этого Регина расплакалась. При этом Исинбаева призналась, что пара является её фаворитом на проекте. В этом же выпуске Ольга Бузова и её партнёр Дмитрий Соловьев поставили номер под песню Филиппа Киркорова к фильму «О любви» из кинофильма «Экипаж». Судьи поставили в общем 11,7 баллов из 12 возможных. Ольгу поразили такие оценки. Она пыталась сдержать слёзы, но не смогла. Позже в своём инстаграм ведущая «Дома-2» призвала своих поклонников поддержать их пару.

