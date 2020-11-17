Стала известна сумма гонораров российских звезд за новогодние корпоративы

Так, в 2019 году лидер музыкальной группировки «Ленинград» оценивал свое выступление в 10,6 миллионов рублей. А в этом году он требует не менее 11,5 миллионов рублей. При этом организаторам концерта придется потратится на выполнение технического райдера, который оценивается в 750 тысяч рублей. По данным Издания, Сергей Шнуров отказывается выступать в маске, однако готов сдать тест на коронавирус.