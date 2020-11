Стала известна сумма гонораров российских звезд за новогодние корпоративы

Несмотря на пандемию коронавируса и непростую экономическую ситуацию, не все звезда готовы снижать стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах. Об этом сообщает издание «Ридус».

Так, в 2019 году лидер музыкальной группировки «Ленинград» оценивал свое выступление в 10,6 миллионов рублей. А в этом году он требует не менее 11,5 миллионов рублей. При этом организаторам концерта придется потратится на выполнение технического райдера, который оценивается в 750 тысяч рублей. По данным Издания, Сергей Шнуров отказывается выступать в маске, однако готов сдать тест на коронавирус. К слову, выступления остальных звезд гораздо дешевле. Например, Филиппу Киркорову придется заплатить около шести миллионов рублей, а Ольге Бузовой – 2,5 миллионов рублей. Рэпер из Уфы Моргенштерн приедет к вам на корпоратив только за гонорар размером в 4 миллиона рублей.

