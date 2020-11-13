Гарик Харламов заменил Асмус на её копию

Гарик Харламов заменил Асмус на её копию

Вчера, 20:03ОбществоPhoto: Гарик Харламов
Знаменитого резидента Comedy Club Гарика Харламова заметили с новой пассией.

Избранницией комика стала его коллега по сериалу «Гусар» Катерина Ковальчук. В настоящее время пара отдыхает вместе в Сочи.

Напомним, в 2013 году Кристина Асмус вышла замуж за Гарика Харламова. В 2014 году на свет появилась их дочь Анастасия. На публике они создавали иллюзию идеальной пары, однако в июне этого года звёзды заявили о разводе. Харламов заявил, что их отношения изжили себя. Асмус сказала, что на развод были объективные причины, не связанные с её интимной сценой в фильме «Текст». Бывшие супруги остались в дружеских отношениях из-за дочери Анастасии.

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