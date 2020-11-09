Ольга Бузова оскорбила семью Аллы Пугачевой

Дело в том, что ранее Алла Борисовна обвинила новоиспечённых певцов в том, что большинство из них поют только под фонограмму. Известная блондинка посчитала, что заявление касается и её, поэтому в ответ нелестно отозвалась о семье примадонны. Бузова назвала Кристину Орбакайте никому не нужной артисткой, которой стоит прекратить исполнять песни под фонограмму, а Максима Галкина уличила в нетрадиционной сексуальной ориентации и посоветовала Пугачевой обратить на это внимание.