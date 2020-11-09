Ольга Бузова оскорбила семью Аллы Пугачевой

Ольга Бузова оскорбила семью Аллы Пугачевой

Вчера, 20:01ОбществоАнна КононоваPhoto: Газета.ру
На днях между Ольгой Бузовой и Аллой Пугачевой разгорелся скандал. Казалось бы, что примадонна просто высказала своё мнение о начинающих исполнителях, однако Бузова приняла это на свой счет.

Дело в том, что ранее Алла Борисовна обвинила новоиспечённых певцов в том, что большинство из них поют только под фонограмму. Известная блондинка посчитала, что заявление касается и её, поэтому в ответ нелестно отозвалась о семье примадонны. Бузова назвала Кристину Орбакайте никому не нужной артисткой, которой стоит прекратить исполнять песни под фонограмму, а Максима Галкина уличила в нетрадиционной сексуальной ориентации и посоветовала Пугачевой обратить на это внимание.

Филипп Киркоров встал на сторону семьи Аллы Борисовны, назвав Ольгу Бузову глупой. Также он рекомендовал продолжить карьеру ведущей, а не певицы. Киркоров напомнил, что с Пугачевой не стоит конфликтовать, а лучше попросить урок.

Отметим, что поп-король находился с Бузовой в довольно теплых отношениях. На мероприятиях они не раз появлялись вместе, позировали перед журналистами, демонстрировали на камеру дружбу. Кроме того, молодой человек Ольги Давид Манукян летом записал песню и клип «Ролекс» с Филиппом Киркоровым. Шикарная презентация дуэта состоялась в середине августа.

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