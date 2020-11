Звезда шансона Любовь Успенская покрыла матом певицу Валерию за её спиной

Дочь Любви Успенской Татьяна Плаксина опубликовала скандальное видео в своем Instagram. На кадрах её мать, знаменитая певица, нецензурно выражается о коллеге по цеху Валерии.

Отметим, что ранее певицы никогда не конфликтовали, особенно на глазах общественности. Поклонники уверены, что дочь Любви Успенской выложила видео для того, чтобы насолить своей матери. Во время записи звезда шансона отметила, что Валерия держится в шоу-бизнесе только благодаря своему мужу, продюсеру Иосифу Пригожину. — У нее концертов нет, она делает все, чтобы создать видимость, что у нее есть концерты. И этот Пригожин о ее детях беспокоится, о ребенке, о ее бабушках, о мамах. Всех перевез сюда. А ей только — королева, пой, — возмущалась она. Сам Пригожин позже прокомментировал ситуацию, отметив, что бог её осудит за такие слова. — Я никому не желаю зла. Это — бабский кухонный разговор, я даже не обижаюсь. Единственное, что могу сказать: я рад и счастлив, что у Валерии есть человек, который о ней заботится, это тоже все не просто так, — добавил Пригожин.

