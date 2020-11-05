Звезда шансона Любовь Успенская покрыла матом певицу Валерию за её спиной

— У нее концертов нет, она делает все, чтобы создать видимость, что у нее есть концерты. И этот Пригожин о ее детях беспокоится, о ребенке, о ее бабушках, о мамах. Всех перевез сюда. А ей только — королева, пой, — возмущалась она.