Астрологи определили пять лучших талисманов для привлечения денег

1. Денежное дерево, или толстянка. Листья этого растения похожи на монетки. Говорят, если оно начинает цвести, это значит, что его действие производит максимальный эффект. Это сильное растение, которому комфортнее всего в рабочем кабинете или дома, но не в коридоре, а рядом с людьми — в спальне, на кухне. Оно помогает повышать энергетику и удачу не только человека, но и дома в целом. Циркуляция позитивных волн становится более интенсивной, потому активизируются финансовые потоки. Это повышает желание работать, а также улучшает творческие начала в человеке.