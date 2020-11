Астрологи определили пять лучших талисманов для привлечения денег

Можно бесконечно не верить в амулеты и талисманы, но факт остается фактом - это работает. Осталось только выбрать наиболее подходящий для себя вариант и приготовиться к приходу денежного потока.

1. Денежное дерево, или толстянка. Листья этого растения похожи на монетки. Говорят, если оно начинает цвести, это значит, что его действие производит максимальный эффект. Это сильное растение, которому комфортнее всего в рабочем кабинете или дома, но не в коридоре, а рядом с людьми — в спальне, на кухне. Оно помогает повышать энергетику и удачу не только человека, но и дома в целом. Циркуляция позитивных волн становится более интенсивной, потому активизируются финансовые потоки. Это повышает желание работать, а также улучшает творческие начала в человеке. Помимо денежного дерева, хорошим помощником для привлечения денег будут крассула, герань, лимон и драцена. Эти растения прекрасно взаимодействуют между собой. 2. Золото. Золотые крашения — это источник творческого потенциала и финансовой удачи. В качестве финансового талисмана золото лучше использовать сильным личностям, которые не боятся трудностей. Если вы постоянно переживаете по поводу и без повода, то золото еще сильнее расшатает вашу нервную систему. Его можно надевать на важные встречи, потому что оно помогает производить хорошее первое впечатление на коллег, начальство и потенциальных партнеров. Ни в коем случае нельзя надевать золотые украшения совместно с серебряными. Эти металлы нейтрализуют друг друга. Хорошим металлом-талисманом будет также платина. Этот металл тоже увеличивает творческий потенциал, но не так сильно. Белое золото способствует усилению энергетики человека в целом. 3. Топаз, хризолит, гранат, цитрин, авантюрин. Эти камни способствуют привлечению денежной удачи. Авантюрин — источник творческой энергии, вдохновения. Цитрин помогает меньше уставать и дольше оставаться в тонусе. Гранат помогает производить первое впечатление, быть более красноречивыми. Хризолит хранит владельца от лживых и лицемерных людей, врагов и энергетических вампиров. Топаз делает людей более рассудительными и уравновешенными. Помимо указанных камней, хорошим выбором будет также тигровый глаз, который поможет защититься от сглаза, проблем со здоровьем. Кроме того, он в значительной мере усиливает интуицию человека. Носите камни согласно необходимости. Из всех камней только цитрин и хризолит можно носить постоянно. 4. Правильно подобранный цвет одежды. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют также учитывать энергетику каждого отдельно взятого цвета. Например, красный цвет помогает тем, кто постоянно сталкивается с конкуренцией. Синий и фиолетовый цвета — отличный выбор для тех, кто работает интеллектуально. Зеленый и голубой больше подойдут людям с повышенной физической активностью. 5. Талисманы фэн-шуй. Восточная философия имеет свои взгляды на финансовую удачу. Во-первых, хорошим магнитом для денег является трехлапая жаба. В китайской культуре это символ богатства и успеха. Второй сильный талисман, который повышает желание идти вперед и помогает обретать мотивацию, — дракон. Дополнительными финансовыми талисманами в фэн-шуй являются монеты, феникс, вода и цитрусовые фрукты. Необычные монеты необходимо держать где-то поближе к зеркалу, а также в кошельке. Феникс хорош в виде картины или заставки на рабочем столе компьютера или телефона. В офисе можно поставить фонтан, но если вы не готовы к такой покупке, то поставьте на свой стол бутылку с чистой питьевой водой. Также в доме необходимо наличие цитрусовых фруктов: апельсинов, лимонов, грейпфрутов.

