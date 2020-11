Астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют в ноябре 2020 года

В этом месяце не всем повезет с деньгами. Неделя, как и месяц, может выдаться очень напряженной. Не переоценивайте свои силы – иногда, чтобы победить, лучше сдаться или выдержать паузу. Наиболее удачливыми окажутся Тельцы, Раки и Львы.

Тельцы — ярчайшие представители стихии Земли. У них очень много достоинств и нет недостатков двух других Знаков той же стихии: Дев и Козерогов. Тельцы — яркий пример сочетания расчетливости, ума, а также умения экономить в нужный момент. Эти люди часто следуют за своей страстью, за своими любимыми увлечениями, развиваются, работают над собой. Их усидчивость, порожденная природными особенностями Знака, дополнена невероятным самолюбием, умеренной гордостью и любовью к конкуренции. Тельцы притягивают деньги своей энергетикой, силой самовнушения, любовью к хрусту купюр, звону монет и отображению больших чисел на банковском счету. Их не волнует то, какое место они занимают в обществе. Главное, чтобы денег хватало им и их близким. Остальное не имеет особого значения. Конечно, Тельцы могут быть жадными, но это небольшой побочный эффект их финансового успеха. Деньги редко достаются им просто так, поэтому их жадность в большинстве случаев вполне обоснована. В ноябре 2020 года именно вам повезет получить прибавку к зарплате или выиграть в лотерею. Деньги очень любят Раков. Это не секрет для них самих. Раки делают все для того, чтобы получить свое. У них много друзей, деловых партнеров и достаточно большое количество знакомых, которые могут как-то посодействовать в новых начинаниях. Раки очень ответственны и весьма осмотрительны, что дает им огромное преимущество в карьере. Самое главное — их мотивация. Это семейный Знак Зодиака, который ставит приоритеты семьи во главу угла. Ракам хочется сделать все, чтобы семье жилось хорошо, чтобы их дети и вторые половинки гордились ими. Бесстрашие и преданность любимому делу помогают Ракам делать то, что не под силу большинству людей. Они способны удивлять, приходить на помощь в трудную минуту и заводить правильных друзей. В этом месяце уделите время семье. Вам приходят деньги только тогда, когда они нужны для каких-то целей. Продумайте, чего бы вам хотелось сделать для семьи в ближайшем будущем? Единственный недостаток Львов — неумение копить деньги. Они не могут заставить себя сэкономить в нужный момент. С другой стороны, они очень быстро продвигаются по карьерной лестнице. Их секрет заключается в наблюдательности, гордости и умении быстро принимать важные решения. Еще они являются отличными менторами, наставниками, лидерами. Начальство сразу замечает это во Львах. Все эти навыки очень хорошо помогают организовывать свое собственное дело. Из Львов получаются строгие, но справедливые руководители, которые могут вести за собой людей, мотивировать их. Деньги обожают Львов, но для того, чтобы разбогатеть, представителям этого Знака необходимо найти любимое дело, обрести мотивацию. В этом месяце доверьтесь своей интуиции. Возможно именно сейчас к вам придет осознание того, что нужно на самом деле.

