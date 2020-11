Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Знаменитый астролог Павел Глоба предлагает обратить внимание на дела наши сердечные. Любовь тоже нуждается во внимании, как и сфере бизнеса и финансов, а также здоровья.

Овен Предстоящая неделя будет весьма напряженной, она потребует колоссальных эмоциональных усилий. Отношения с близким человеком могут накалиться. Проявите благоразумие, постарайтесь не ссориться, даже если для этого есть повод. Выходные проведите на природе — съездите на дачу. Если своего участка нет, навестите друзей, живущих за городом. Телец Постарайтесь взглянуть на ситуацию глазами своего партнера, хоть это и непросто. Не пытайтесь переделать его под себя, а лучше обратите внимание на особенности характера любимого человека, которых вам недостает. Не позволяйте себе эгоистичных выходок, проявляйте гибкость и сдержанность. Близнецы Кажется, что жизнь однообразна и скучна? Это временное явление. Вас ждут интересные встречи, знакомства, поездки. Так что настройтесь на волну позитива. Такой совет дают звезды и одиноким представителям знака, и тем, кто уже создал семью. Неделя хороша для крупных покупок, но делать их можно только на собственные средства, брать кредиты нежелательно. Рак Отношения с любимым человеком наладятся, в доме воцарится мир и полное понимание. Возможно, в гости приедут друзья, подготовьтесь к встрече. Если вы еще не встретили вторую половину, проявите активность, настало благоприятное для знакомств и свиданий время. Но не забывайте про отдых, его дефицит способен сказаться на настроении и здоровье. Лев Вам придется посвятить время дому и семье. Одиноким представителям знака стоит помнить, что для активных действий на личном фронте предстоящая неделя бесполезна. Уделите внимание внешности, сходите в салон красоты, обновите гардероб. В выходные отправляйтесь на прогулку или в гости. Вам надо сменить обстановку и пообщаться с друзьями. Дева Наступил хороший период для общения с поклонником и поиска общих интересов. Не торопитесь принимать скоропалительные решения, не бросайтесь с головой в омут чувств. Отложите серьезные дела, в том числе и финансовые вопросы. Вы отлично в них разбираетесь, но пока звезды советуют не думать о деньгах. Весы Представителям самого гармоничного зодиакального знака судьба дает возможность быстро и легко добиться желаемого. Воспользуйтесь этим, ведите себя активно, не ждите, что кто-то решит ваши проблемы. Не ссорьтесь с поклонником, не навязывайте ему свое мнение, оно может оказаться ошибочным. Скорпион Неделя обещает быть удачной для представителей знака, которые хотят создать семью. Впереди знакомство, оно изменит жизнь, так что настраивайтесь на перемены. Остаться без внимания противоположного пола сейчас просто невозможно. Скорпионам, встретившим вторую половину, пора подумать о покупке недвижимости, ремонте, решении финансовых вопросов, инвестициях в будущее. Стрелец Воспоминания — это прекрасно, но не надо уходить от действительности. Смело смотрите в будущее, проявляйте активность по всем направлениям жизни. Неделя благоприятна для регистрации брака, начала отношений. В выходные придется помогать друзьям или близким родственникам, поэтому строить грандиозные планы бессмысленно, обстоятельства все равно заставят их поменять. Козерог Сейчас не время грустить и предаваться унынию, даже если для этого существует повод. Скорее всего, пора что-то поменять в ваших отношениях с противоположным полом, вывести их на новый этап. Во всем необходимо разнообразие, и личная жизнь не исключение. Лучше всего в данный момент взять отпуск и провести его наедине с партнером. Водолей Судя по всему, на предстоящей неделе вам придется много работать, но это не повод отказываться от общения с любимым человеком. Подумайте, что вам важнее — карьера или семья. Уделите внимание старшим родственникам, возможно, им требуется моральная и материальная помощь. Выходные хороши для шопинга, все покупки окажутся удачными. Рыбы Не пытайтесь успеть везде и всюду, расставьте приоритеты, подумайте, что вам необходимо сделать в первую очередь. Так вам будет проще планировать дальнейшие действия. Неделя не слишком благоприятна для знакомств, свиданий, поэтому звезды рекомендуют тратить больше усилий на решение рутинных вопросов, тем более что в последнее время вы от них отмахивались.

