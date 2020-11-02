Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Сейчас не время грустить и предаваться унынию, даже если для этого существует повод. Скорее всего, пора что-то поменять в ваших отношениях с противоположным полом, вывести их на новый этап. Во всем необходимо разнообразие, и личная жизнь не исключение. Лучше всего в данный момент взять отпуск и провести его наедине с партнером.