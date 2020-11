Гороскоп по датам: астрологи рассказали, каким будет ноябрь 2020 года

Каждый наш прожитый день несет в себе свою энергетику. Зная направление энергии звезд в эти дни мы можем предугадать события, избежать неприятных последствий и привлечь успех.

1 ноября 2020 – В ближайшие дни продолжит действовать вибрация резонансного Полнолуния – 31 октября 2020. Возможен локальный финансовый кризис, перерасход средств. Сбой в работе офисной техники, компьютерных систем, аварии в электросети. Аварийный период на транспорте. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте особо внимательны на дороге. В сфере здоровья - чувствительны и нуждаются во внимании: шея, горло, голосовые связки, щитовидка, гланды. 3 ноября 2020 – Вечером в прямое движение возвращается Меркурий в знаке Весы. С этого дня начнётся более планомерное развитие деловой, коммерческой, посреднической сферы. Сдвинутся с места проекты и дела, - затормозившие своё развитие с середины октября 2020. Появится возможность продолжить обучение, оформить необходимые документы и наладить надёжные партнёрские отношения с деловыми партнёрами и поставщиками важной продукции. 7 ноября 2020 – Большой крест планет проецируется на семейную сферу. Внешние факторы и события могут вызвать непредвиденные траты и пробить брешь в семейном бюджете. Период сложных погодных условий. Сильные осадки, осенние ливни, ранние снегопады, ледяной дождь, туман, атмосферные аномалии. Будьте внимательны за рулём, в дорожном движении. Дальние поездки лучше перенести. 11 ноября 2020 – Меркурий переходит в знак Скорпиона. Гороскоп прогнозирует смену погодных условий. Сильные снегопады, морозы в северных регионах, осенние дожди, ливни. Аварийная обстановка на дорогах. Соблюдайте правила безопасности движения. 14 ноября 2020 – Марс возвращается в прямое движение в знаке Овна. Постепенно будет восстанавливаться движение проектов и дел, притормозивших своё развитие в начале сентября 2020. По гороскопу, наступает благоприятный период для разнообразных начинаний. Вам удастся преодолеть все препятствия и бюрократические проекты на пути реализации своего проекта. Будет трудно, но вы справитесь. 15 ноября 2020 – Новолуние в знаке Скорпиона. Новолуние в соединении с Селеной, белой Луной обещает, что вы справитесь с очень большим комплексом проблем, накопившемся к этому времени. Основное решение проблем придёт в финансовой сфере. С этого момента – вы получите неожиданный канал финансовой стабильности и поддержки в кризисные периоды. Вы будете удивлены, но произойти это может волшебным образом, в полуавтоматическом режиме. Вы получите помощь оттуда, откуда совершенно не ожидали. Поверьте, - вы это заслужили. 21 ноября 2020 – Солнце входит в знак Стрельца. Период благоприятен для обучения, профессионального роста, налаживания, выстраивания новых и проверенных временем партнёрских отношений, как делового, так и личного плана. Время принятия важного решения, определения приоритетного проекта и направления развития. 29 ноября 2020 – Нептун возвращается в прямое движение в знаке Рыб. Продолжится период сложных погодных условий, обильных снегопадов, атмосферных аномалий, снежных штормов и бурь. 30 ноября 2020 - Полнолуние. Луна в знаке Близнецы, Солнце в знаке Стрельца. Эмоционально напряжённый период. В сфере здоровья - чувствительны и нуждаются во внимании: плечи, предплечья, руки, кисти, дыхательные пути, бронхи, лёгкие, нервная система и окончания (особенно связанные с моторикой), капилляры, сообщает astromeridian.ru.

