Гороскоп по датам: астрологи рассказали, каким будет ноябрь 2020 года

15 ноября 2020 – Новолуние в знаке Скорпиона. Новолуние в соединении с Селеной, белой Луной обещает, что вы справитесь с очень большим комплексом проблем, накопившемся к этому времени. Основное решение проблем придёт в финансовой сфере. С этого момента – вы получите неожиданный канал финансовой стабильности и поддержки в кризисные периоды. Вы будете удивлены, но произойти это может волшебным образом, в полуавтоматическом режиме. Вы получите помощь оттуда, откуда совершенно не ожидали. Поверьте, - вы это заслужили.