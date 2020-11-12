В Москве женщины провели акцию в поддержку Дзюбы после скандального интим видео

В Москве женщины провели акцию в поддержку Дзюбы после скандального интим видео

Вчера, 20:47БизнесКарина МамаеваPhoto: https://betonmobile.ru
В Москве около Большого театра сегодня состоялась акция в поддержку футболиста из «Зенита» Артема Дзюбы. Женщины вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Все делают это».

— Союз распался 29 лет назад, а мы до сих пор живем с установкой «в СССР секса не было». Пора начать говорить открыто о сексе. Его важности в жизни человека и для здоровья! написано в сообщении в социальных сетях.

Напомним, видео попало в сеть 7 ноября. Неизвестные личности взломали телефон футболиста и опубликовали интимные кадры в сети интернет. После этого Дзюбу лишили капитанства в «Зените» и исключили из сборной на ноябрьские матчи. Однако сейчас его активно поддерживают жители России, болельщики и звезды шоу-бизнеса.

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