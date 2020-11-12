В Москве женщины провели акцию в поддержку Дзюбы после скандального интим видео

— Союз распался 29 лет назад, а мы до сих пор живем с установкой «в СССР секса не было». Пора начать говорить открыто о сексе. Его важности в жизни человека и для здоровья! написано в сообщении в социальных сетях.
Напомним, видео попало в сеть 7 ноября. Неизвестные личности взломали телефон футболиста и опубликовали интимные кадры в сети интернет. После этого Дзюбу лишили капитанства в «Зените» и исключили из сборной на ноябрьские матчи. Однако сейчас его активно поддерживают жители России, болельщики и звезды шоу-бизнеса.