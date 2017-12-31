Интернет-пользователи о Грудинине: не ведитесь на коммунистов-миллионеров

Пользователи социальных сетей присоединились к шквалу критики против кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина.

Предметом иронии стали доходы и коммерческая деятельность политика. «При СССР его бы раскулачили», — шутят участники обсуждений.

Как показал краткий анализ постов в политических сообществах, основные дискуссии развернулись вокруг бизнеса Павла Грудинина — подмосковной агрофирмы ЗАО «Совхоз имени Ленина». Сам факт ведения бизнеса, по мнению многих сторонников социалистической идеологии, противоречит принципу общей собственности. «Личное благосостояние кандидата строится непосредственно на прибыли с этого предприятия и со средств, полученных от сдачи в аренду земель», — подчеркнул один из участников обсуждения.

В соцсетях также обратили внимание, что Павел Грудинин, несмотря на выдвижение от коммунистической партии, не является ее членом. Более того, он неоднократно менял свои политические пристрастия, успев побывать членом «Единой России» и подать заявку на вступление в ЛДПР. Теперь он примкнул к рядам сторонников КПРФ, хотя, казалось бы, вся его биография противоречит идеям коммунистов.