Как прощались с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным – фоторепортаж

— Конечно, он многого достиг. Он был такой человек. До конца жизни по-русски говорил с акцентом, и многих обманывала эта его хитрая лукавинка. Он был очень проницательным, умным, глубоким человеком. Очень несправедливо, что его маме придётся сегодня его хоронить. Что Венера останется без него. Что он не понянчит внуков. И не пойдёт со своими друзьями на любимую охоту. Сегодня ночью он мне приснился и улыбался. Для меня он и остаётся таким. Пусть он останется таким для нас всех, — сказал Радий Хабиров.