Как прощались с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным – фоторепортаж

Сегодня, 31 октября, Башкирия простилась с умершим от коронавируса мэром города Ульфатом Мустафиным. На церемонию прощания прибыли родные, близкие и коллеги бывшего главы администрации города.

Церемония проходила в здании Госсобрания республики. С 9 утра проститься с Ульфатом Мансуровичем подходили по несколько человек. Члены его семьи всю церемонию находились рядом, пока гости возлагали цветы у закрытого гроба. Вся церемония проходился с учетом всех эпидемиологических правил. Гости и члены семьи стояли в масках и перчатках. А для удобства жителей города и республики на республиканском и столичном телеканалах проходила онлайн-трансляция. Таким образом мэра города провожала вся республика. К концу траурной процессии прибыли первые лица республики. Во время своей речи глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез. Он назвал смерть своего коллеги несправедливостью и вспомнил, как Ульфат Мустафин сказал, что подвел его, когда заболел. Photo: Правительство РБ — Конечно, он многого достиг. Он был такой человек. До конца жизни по-русски говорил с акцентом, и многих обманывала эта его хитрая лукавинка. Он был очень проницательным, умным, глубоким человеком. Очень несправедливо, что его маме придётся сегодня его хоронить. Что Венера останется без него. Что он не понянчит внуков. И не пойдёт со своими друзьями на любимую охоту. Сегодня ночью он мне приснился и улыбался. Для меня он и остаётся таким. Пусть он останется таким для нас всех, — сказал Радий Хабиров. Ульфата Мустафина похоронят сегодня на его родине – в Чекмагушевском районе. Также гостям объявили, что поминального обеда не будет из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Напомним, мэр города Уфы ушел из жизни на 61-м году жизни после месяца борьбы с болезнью. Коронавирус и пневмония вызвали сопутствующие осложнения и врачам не удалось спасти его жизнь. Символично то, что он ушел в день годовщины работы на посту руководителя городской администрации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter