Президиум Генсовета «Единой России» приостановил членство в партии главы Нефтекамска
Членство приостановлено до получения результатов рассмотрения уголовного дела.
Президиум Генерального совета «Единой России» 30 октября принял решение приостановить членство главы администрации Нефтекамска Рашита Давлетова в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Решение принято на основании Устава партии, пояснили в пресс-службе. Членство приостановлено до получения результатов рассмотрения дела.
Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по РБ, по материалам, представленным Управлением ФСБ России по Башкирии, возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего главы администрации Нефтекамска Рашита Давлетова.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате противоправных действий подозреваемого городской администрацией утрачено муниципальное имущество, чья рыночная стоимость составляет 1,899 млн рублей.
Речь идет о двухкомнатной квартире, которую глава города своим постановлением предоставил замначальнику местной полиции для проживания в качестве служебного жилья. Это было в 2014 году и уже на следующий год эта квартира была выведена из специализированного городского жилищного фонда, а потом передана в собственность сотруднику полиции.