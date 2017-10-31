Лавров высказался против притеснения русских на Украине
Как пишет издание Dni.ru, министр пообещал им поддержку и помощь от Москвы.
По его мнению, Запад начал нечистоплотную информационную войну против России. В этих условиях соотечественники, проживающим за рубежом, вкладывают много сил в продвижение реального образа Москвы, уверен Лавров.
Больше всего придать негативную окраску деятельности россиян пытаются Украина и страны Балтики, уверен министр. Он сообщил, что предпринимаются попытки по внесению раскола в среду проживающих за рубежом соотечественников и отрыву их от родины. В некоторых странах не прекращается прямая дискриминация.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия не оставит их без поддержки. Посольства России и консульства последовательно отстаивают права соотечественников, применяя в этих целях двусторонние механизмы и возможности международных организаций.