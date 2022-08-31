Президент РФ высказал соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Глава РФ подчеркнул, что Михаил Сергеевич, как госдеятель, оказал очень большое влияние на ход всемирной истории. Он был главой крупной державы в тяжелый период, полностью осознавая необходимость реформ.
Кроме того, президент России отметил гуманитарно-просветительскую работу, проделанную Горбачевым за последние годы, а также его благотворительные инициативы, сообщает Russian.rt.com.
Лидер РФ в обращении к родственникам и близким Михаила Сергеевича выразил сочувствие и произнес слова поддержки в связи с кончиной политика.
30 августа была обнародована информация о смерти Михаила Горбачева на 92-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.