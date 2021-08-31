Уфимскому активисту во второй раз отказали в регистрации на выборах в депутаты

Избирательная комиссия Уфы во второй раз отказала в регистрации на выборах в муниципальные депутаты 57-летнему лидеру общественного движения «Дворы наши» Леониду Бирюкову. Активист выдвигался по девятому одномандатному округу в Октябрьском районе города, сообщает «Коммерсант».
До этого мужчина обжаловал недопуск на выборы в Верховном суде республики, поэтому его кандидатуру рассматривали повторно по предписанию суда. В первый раз у него забраковали 30 подписей, но суд вынес решение, что как минимум 11 из них можно считать действительными. В этот раз комиссия признала 23 голоса недействительными. Таким образом для регистрации общественнику не хватило всего двух подписей.
По мнению Бирюкова, что комиссия учитывала недостоверные сведения об избирателях, полученные от МВД по Октябрьскому району. Активист отметил, что избиратели письменно подтвердили, что спорные голоса действительно отдали они, но в комиссии заявления не стали рассматривать.
Участники движения «Дворы наши» записали видеообращение замруководителю администрации президента Сергею Кириенко, в котором заявили, что действия избирательная комиссия допускает к выборам только «нужных кандидатов». Они попросили чиновника восстановить кандидатуру Леонида Бирюкова и отстранить председателя комиссии Игоря Панкевича, пишет «Эхо Москвы в Уфе».
Напомним, ранее избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы активистке Алле Яковлевой. Ей забраковали 22 голоса. Женщина подала в суд на комиссию, но суд отказал ей в удовлетворении иска.