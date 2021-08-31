Уфимскому активисту во второй раз отказали в регистрации на выборах в депутаты

До этого мужчина обжаловал недопуск на выборы в Верховном суде республики, поэтому его кандидатуру рассматривали повторно по предписанию суда. В первый раз у него забраковали 30 подписей, но суд вынес решение, что как минимум 11 из них можно считать действительными. В этот раз комиссия признала 23 голоса недействительными. Таким образом для регистрации общественнику не хватило всего двух подписей.