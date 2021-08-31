«Не убедить, а разбудить!»: о чем жители Башкирии просят кандидатов в депутаты

- Я не открою Америку, если скажу, что такие депутаты далеки от проблем простых людей. Однако им удается каждый раз побеждать на выборах разных уровней, главным образом, чтобы удовлетворять собственные интересы. Чтобы противостоять им, вам нужно, прежде всего, прийти и проголосовать. Мы приехали сюда, чтобы выслушать вас, мы готовы обсуждать ваши проблемы, искать пути их решения. При этом наша задача заключается не столько в том, чтобы убедить вас проголосовать за наших кандидатов, а в том, чтобы разбудить вас! Чтобы вы не махали рукой на выборы, потому что якобы «всё равно ничего не изменится», а сами приложили усилия, чтобы добиться перемен. А для этого вы должны отдать свои голоса за кандидатов, которым доверяете. В этом году выборы будут целых три дня, мы советуем вам прийти на избирательные участки в последний день голосования, 19 сентября, чтобы пресечь возможные попытки сфальсифицировать результаты, чтобы никто не смог воспользоваться вашим голосом, - обратился к собеседникам депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко.