«Не убедить, а разбудить!»: о чем жители Башкирии просят кандидатов в депутаты

Корреспонденты Mkset побывали на двух встречах депутатов от КПРФ с населением, которые состоялись на днях во дворах новостроек в микрорайонах Яркий и Серебряный ручей в Дёмском районе Уфы.
«Никто на нас не обращает внимания!»
Целые шеренги новых многоэтажек с квартирами эконом-класса выросли на въезде в Дёму буквально за последние несколько лет, их быстро заселили молодые семьи с детьми, вместе с ними переехали на новое место пожилые родители. И довольно быстро стало очевидно: многие застройщики, которые в большинстве своем позаботились о внешнем виде домов, раскрасив их во все цвета радуги, минимум внимания уделили решению социальных задач новосёлов. Обращения в муниципалитет и прочие государственные ведомства и даже в суды оборачиваются бесконечным хождением по коридорам власти. И тут бы самое время проявить себя народным избранникам, если только депутаты считают себя таковыми.
- В преддверии сентябрьских выборов мы готовы внимательно вас выслушать, взять на вооружение ваши проблемы в виде наказов избирателей и намерены обязательно добиваться их решения, - с такими словами к местным жителям обратился первый секретарь башкирского регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин.
В том, что у жителей дёмских новостроек имеется множество проблем, мы убедились с первых минут встречи. Люди, пришедшие на встречу с кандидатами от КПРФ, были очень эмоциональны
- У нас тут всего один детский сад на весь огромный микрорайон. Официально он рассчитан на 180 детей, но в нем сейчас уже больше 500 ребятишек, по 60-70 человек в каждой группе! А у нас тут много молодых семей с детьми. Ходили в роно, и нам там сказали, что в ближайшие два года в садик детей вообще принимать не будут. И что нам делать? Бабушки не у всех есть, чтобы нянчились с внуками. Это безобразие! Домов настроили, а о самом необходимом не позаботились! – возмущались молодые мамы.
- Еще нас всех очень волнует состояние нашей набережной. Никаких условий для отдыха там в помине нет. Люди приезжают на шашлыки, после них горы мусора остаются, биотуалетов тоже нет, а властям хоть бы хны! Коммунальщиков там ни разу не видели, поэтому мы вынуждены сами выходить на субботники и порядок наводить, - присоединилась к возмущению соседок еще одна местная жительница.
- Парковок катастрофически не хватает! Застройщики думают, что дома построили, детские площадки чисто символически во дворах воткнули, денег на продаже квартир заработали и всё, больше они никому ничего не должны! – вставил своё мнение в общий гул негодования автомобилист средних лет.
«Надо работать для людей!»
Беспокоили людей и более глобальные проблемы – например, такие, как состояние медицины, образования, воспитание молодежи, трудоустройство, экология, политика и т.д.
- Я приехала в Башкирию из Таджикистана, у меня маленькая дочка. Я – мастер спорта по тхэквондо, побеждала на многих соревнованиях. Я могла бы тут тренировать детей, но, видимо, это никому не нужно! Я никак не могу оформить гражданство, не могу трудоустроиться, чтобы заплатить за квартиру и выкупить патент на работу, - рассказала молодая женщина, представившаяся Гульчехрой Рахимовой, в доказательство своих слов показала целую кипу дипломов, почетных грамот и фотографий.
- А у нас тут знаете, какая война с муниципалитетом идет? Мы не довольны тем, как ЖЭУ у нас заботится о доме. Вы бы видели, что у нас в подъездах и лифтах творится! Мы хотим организовать ТСЖ и самостоятельно навести порядок, но нам не дают этого сделать. Мы уже дошли до Верховного суда! – поведали жители дома №14 по улице Дагестанской.
- Я и многие мои ровесники прошли Афганистан, потом я служил много лет по контракту. А многие наши ребята квартир до сих пор не получили – Володя, Мишка, другие… Сашка вон с матерью сколько лет живет… Человек 15 без квартир среди моих знакомых по Уфе только. Я вместе с ними ходил по инстанциям и своими ушами слышал, как чиновники им в лицо заявляли: «Ваше время прошло». Разве можно относиться так к людям, которые своей жизни и здоровья не жалели ради Родины? – громко заявил седовласый мужчина с горечью в голосе.
- А мы вот внуку не можем форму для школы купить. Огромные очереди выстаиваем, потому что требуют форму определенного фасона, да еще специальные шевроны к ней. Купили пока только жилетку, рубашку и галстук на 2000 рублей, а еще нужно пиджак и брюки. У нас же есть Ишимбайская фабрика в Башкирии, и шевроны могли бы делать местные бизнесмены, и цены у них были бы приемлемые, без накруток. Почему мы должны платить втридорога за школьную форму, которую везут из Москвы? Вы можете разобраться в этом бардаке? – задала еще один жёсткий вопрос пожилая женщина.
«Будет жарко!»
Жаркая погода не стала препятствием для тех, кто решил прийти на встречи с кандидатами, зарегистрированными на выборы от КПРФ, которые, в свою очередь, внимательно слушали «глас народа».
В ответном слове они, прежде всего, обратили их внимание на то, что принятие принципиальных решений по каждому наболевшему вопросу зависит от мнения большинства депутатов. Однако кардинальное решение таких вопросов, которое готовы инициировать депутаты-коммунисты, основываясь на наказах избирателей, с большой долей вероятности будет блокировано их оппонентами, среди которых много представителей власти и олигархов.
- Я не открою Америку, если скажу, что такие депутаты далеки от проблем простых людей. Однако им удается каждый раз побеждать на выборах разных уровней, главным образом, чтобы удовлетворять собственные интересы. Чтобы противостоять им, вам нужно, прежде всего, прийти и проголосовать. Мы приехали сюда, чтобы выслушать вас, мы готовы обсуждать ваши проблемы, искать пути их решения. При этом наша задача заключается не столько в том, чтобы убедить вас проголосовать за наших кандидатов, а в том, чтобы разбудить вас! Чтобы вы не махали рукой на выборы, потому что якобы «всё равно ничего не изменится», а сами приложили усилия, чтобы добиться перемен. А для этого вы должны отдать свои голоса за кандидатов, которым доверяете. В этом году выборы будут целых три дня, мы советуем вам прийти на избирательные участки в последний день голосования, 19 сентября, чтобы пресечь возможные попытки сфальсифицировать результаты, чтобы никто не смог воспользоваться вашим голосом, - обратился к собеседникам депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко.
Кстати, в ходе встреч с избирателями представители КПРФ активно предлагали им вступить в ряды так называемого «красного контроля», чтобы участвовать в наблюдении за ходом выборов.
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