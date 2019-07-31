Врио главы Калмыкии обратился к Путину за помощью в решении проблемы с водой
Вчера, 23:08ПолитикаФото: kremlin.ru
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Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об оказании содействия в последовательном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.
RT пишет, что по словам Хасикова, федеральная программа «Чистая вода», которая введена в республике до 2024, предусматривает шестьсот двадцать четыре миллиона рублей на воплощение этого проекта. Однако, указанной суммы хватит только на обеспечение двадцати пяти процентов населения.
Отмечается, что также врио главы республики доложил Путину, что ремонт сетей и водозабора в Калмыкии не производился с семидесятых годов.
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