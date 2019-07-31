Врио главы Калмыкии обратился к Путину за помощью в решении проблемы с водой

RT пишет, что по словам Хасикова, федеральная программа «Чистая вода», которая введена в республике до 2024, предусматривает шестьсот двадцать четыре миллиона рублей на воплощение этого проекта. Однако, указанной суммы хватит только на обеспечение двадцати пяти процентов населения.