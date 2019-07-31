Лавров встретится с главой МИДа Вьетнама в Бангкоке

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Глава российского МИДа Сергей Лавров 31 июля пообщается в закрытом порядке со своим коллегой из Вьетнама Фам Бинь Минем.
Стороны проведут переговоры в Бангкоке, сообщает газета «Известия».
В данный момент Лавров находится в Тайланде с двухдневным визитом. Помимо встречи с главой вьетнамского МИДа он планирует этот же день принять участие в совещании РФ-АСЕАН.
Накануне, 30 июля, прошла встреча Лаврова со своим коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем.
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