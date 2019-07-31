Фото: pxhere.com
Бюджет Перми выделит еще более 2 млн рублей на пиар чиновников
Вчера, 15:38Политика
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Пермская городская дума разместила аукцион на создание телевизионных сюжетов о своей деятельности. В этот раз компания, которая одержит конкурсную победу, может получить 2,37 миллиона рублей.
В итоге, с мая по июль текущего года из бюджета региона на цели пиара парламентариев пущено уже около 9,4 миллионов рублей, сообщает properm.ru.
Отмечается, что в конкурсах на 6,5 миллионов рублей на распространение публикаций в печатных средствах массовой информации и Сети победило ООО «Центр деловой информации» (учредитель и издатель издания «Business Class»). ЦДИ выступит оператором по распространению статей. Также полмиллиона рублей получило ООО «Смартмедиа».
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