Плата за вывоз мусора вырастет в Уфе с 1 июля

В башкирской столице с 1 июля возрастет стоимость услуг по вывозу мусора. Об этом сообщает МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» со ссылкой на постановление Госкомитета РБ по тарифам.
Так, по данным Госкомитета, единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами составляет 514,92 рубля за кубический метр.
При этом сообщается, что плата за вывоз отходов в многоквартирных домах увеличится на 2,38 рубля. Если ранее эта сумма составляла 80,01 рубля, то с 1 июля она составит 82,39 рубля.
Повышение цен коснётся также и жителей домов индивидуального жилищного строительства. Сумма платежей за вывоз мусора для них увеличится на 2,41 рубля и, таким образом, составит 83,67 вместо прежних 81,26 рубля.
Напомним, ранее жительница Уфы возмутилась расценками на услуги по вывозу мусора в Уфе. По её мнению цены на вывоз отходов были нелегально завышены. За комментарием по данному вопросу Mkset обратился в обслуживающую компанию.
Также ранее жители крупнейшего СНТ республики показали, как выглядят мусорные свалки. Горы мусора буквально заполнили собой улицы садового товарищества.