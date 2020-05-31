По делу общественника из Башкирии Айрата Дильмухаметова допросят свидетелей в Самаре

В постоянном судебном присутствии центрального окружного военного суда в Самаре началось рассмотрение обвинения, выдвинутого против общественника из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Подробности сообщило радио «Эхо Москвы».

По словам адвоката Алексея Захарова, защищающего Айрата Дильмухаметова. представитель гособвинения зачитал фабулу обвинения, которую подсудимый назвал «абсолютным бредом».

В суде присутствуют только участники процесса и представители СМИ. Наблюдателей из числа гражданских активистов в зал не пустили.

Напомним, суду предстоит рассмотреть сразу несколько уголовных дел, возбужденных против Дильмухаметова башкирским региональным управлением ФСБ за год, начиная с марта 2019 года.

Айрата Дильмухаметова подозревают в совершении действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, публичных призывах к экстремизму, оправдании терроризма и финансирование экстремистской деятельности.

Как уточнили журналисты «Эха Москвы», под финансированием подразумеваются денежные пожертвования, которые были переведены на карту матери Дильмухаметова после публикации призывов собирать средства на поддержку его борьбы.

Дильмухаметов находится под стражей с марта 2019 года, с жалобой на арест он обратился в ЕСПЧ. Ранее, в 2011 году, Айрат Дильмухаметов уже был дважды осужден к лишению свободы по похожим обвинениям.