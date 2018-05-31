ВЦИОМ: Путин возглавил рейтинг политиков РФ с наибольшим доверием граждан
Сегодня, 20:35Политика
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По данным ВЦИОМ, переизбранному президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяет более 45% респондентов.
Так о своем доверии Путину сообщили 46,9% опрошенных. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».
На втором месте по этому показателю находится министр обороны страны Сергей Шойгу. Ему доверяют 22% россиян.
Третью строчку рейтинга занимает глава МИД Сергей Лавров, которому верит 16,2% респондентов. Следом идет в очередной раз назначенный на пост главы правительства России Дмитрий Медведев, о вере которому заявили 12,3% опрошенных.
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