В Башкирии власти смогут привлекать к работам казачьи общества

Республиканские органы власти в Башкирии смогут заключать соглашения и договоры с казачьими обществами и привлекать их к определенным видам работ.

Указ, в котором право на заключение таких соглашений получают руководители региональных органов исполнительной власти, подписал 28 мая глава республики Рустэм Хамитов. Документ опубликован на официальном правовом портале республики.

Кабмину поручено разработать порядок заключения таких договоров.

Согласно постановлению правительства РФ №93, вступившему в силу в марте 2010 года, члены казачьих обществ могут быть привлечены к службе по организации военно-патриотического воспитания призывников и их подготовке к воинской службе, к предупреждению и ликвидации ЧС, охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом, охране животных, лесов, объектов государственной и муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия.