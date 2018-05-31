Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Лидер Партии ветеранов России обратился к секретарю Общественной палаты
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%b2

Лидер Партии ветеранов России обратился к секретарю Общественной палаты

Сегодня, 09:38ПолитикаРустэм БашкирцевФото: veteransrussian.ru
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии