Лидер Партии ветеранов России обратился к секретарю Общественной палаты

Руководитель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов на официальном сайте партии опубликовал Открытое письме секретарю Общественной палаты России Валерию Фадееву. Приводим текст письма практически полностью:

"В условиях беспрецедентного внешнеполитического давления на нашу страну одним из факторов, определяющих наш стратегический геополитический выигрыш, должна стать масштабная программа пространственного развития нашего Отечества, основные контуры которой были обозначены Президентом России Владимиром Путиным в его Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 01 марта 2018 года.

Так, в частности, развитие городов и иных населённых пунктов должно быть тесно связано с комплексным решением многих других проблем - здравоохранения, образования, культуры, транспорта, экологии и т.д. Такое направление пространственного развития предусматривает рассредоточение экономических единиц (хозяйствующих субъектов) по территории страны в рамках единого общенационального сбалансированного плана и организацию локальных – местных и региональных – самодостаточных эффективных рыночных экономик. При этом узловая проблема практической реализации данных планов пространственного развития территорий состоит в том, как соединить, согласовать, объединить в едином социально-экономическом механизме рыночные подходы и государственное планирование и регулирование.

Хотелось бы также подчеркнуть, что при разработке Проекта пространственного развития России место и роль биосферы, а также взаимодействие человека с ней, должны стать определяющими в деле пространственного развития нашей страны, столь богатой природными ресурсами.

Для устойчивого развития территорий необходимо последовательно решать задачи согласования водоохранных и заповедных зон с географией разработки месторождений полезных ископаемых, расположения военных и стратегических объектов, не забывая при этом, что сохраняемая природная среда плодотворно воздействует на здоровье людей, обеспечивая их чистым воздухом, чистой водой и экологически чистыми продуктами питания.

К сожалению, в России забота об экологии всё чаще начинает становиться инструментом для различного рода общественных манипуляций, а зачастую и откровенного, неприкрытого продвижения зарубежными конкурентами своих экономических и политических интересов в России.

В прошлый четверг, 24 мая 2018 года, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на одной из секций Петербургского международного экономического форума, привел, как подобный негативный пример «борьбы за экологию» - «баталии в Башкирии», связанные с тем, что стратегическое российское предприятие АО «Башкирская содовая компания» (БСК) «никак не может согласовать с местной властью получение нового месторождения», расположенного «буквально в семи километрах» от предприятия. Он высказал недоумение тем, что власти Республики Башкортостан предлагают данной компании варианты альтернативных месторождений, делающих продукцию БСК неконкурентоспособной по сравнению с ближайшими конкурентами из Турции.

Содовое производство, какими бы оно современными технологиями не обладало, полностью зависит от сырья – известняка большой природной чистоты. Другого способа производить стратегическое для металлургической, стекольной, авиационной, химической промышленности сырьё, кроме как разрабатывать природные запасы известняка (мела), не существует. Не случайно крупнейший в СССР, а теперь в России, содовый завод был построен именно в Стерлитамаке – Башкирские Шиханы представляют собой не что иное, как огромные залежи отличного известняка.

С вхождением Крыма в состав Российской Федерации мощности по производству соды за счёт ПАО «Крымский содовый завод» (КСЗ) существенно увеличились. В то же время, с учётом поддержки со стороны Турции запрещённого в нашей стране Меджлиса крымских татар, вопросы экологии на Крымском полуострове в самое ближайшее время могут стать серьезным оружием в политических кампаниях против деятельности данного предприятия.

Вряд ли кто-то будет отрицать тесную связь Меджлиса с Анкарой. С начала 90-х прошлого века, после развала СССР, Турция ведет активную политическую деятельность в Крыму, и Меджлис крымских татар уже более 25 лет финансируется Турецким агентством по сотрудничеству и развитию (ТИКА). Лидеры крымских татар регулярно встречаются с первыми лицами Турции, и те последовательно поддерживают все их инициативы. При этом Меджлис крымских татар часто обвиняют в связях с террористами, а именно с турецкой националистической организацией «Серые волки» и боевиками из запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Дело в том, что остановка крупнейших российских производителей соды выгодно основному конкуренту БСК и КСЗ - турецкой компании SISECAM, чей слоган «Весь мир - наш рынок!» не оставляет сомнений в намерениях ее владельцев. Не отстаёт от SISECAM и второй турецкий производитель - Eti Soda.

Производство российской искусственной соды в 3-4 раза дороже по себестоимости, чем разработка природной соды в Турции. Сегодня от турецкой соды российский рынок защищен наличием собственного производства, но если иссякнет сырьевая база «Башкирской содовой компании» и остановится «Крымский содовый завод», экспансия турецкой соды на российский рынок станет неизбежной.

Складывающаяся в настоящий момент ситуация в Республике Башкортостан вокруг «Башкирской содовой компании», в которую уже вовлечены широкие круги башкирской националистической и экологической общественности, всё больше политизируется и радикализируется.

В общественное сознание не только жителей Башкортостана, но и других регионов нашей страны, всё более активно вбрасываются тезисы о том, что федеральный центр – Москва – проводит неоколониальную политику в отношении коренного населения Башкортостана, в рамках которой федеральные промышленные компании, в том числе и БСК, ведут хищническую деятельность по освоению национальных природных богатств республики, диктуя при этом Башкортостану свои кабальные имперские условия, суть которых сводится к одному: «Отходы вам, а прибыль нам!».

Заявленное 12 мая 2018 года, во время проведения экологического флешмоба «Кольцо жизни», начало создания так называемой Четвёртой Башкирской Республики во главе с известным башкирским политическим деятелем и публицистом Айратом Дильмухаметовым, а также отсутствие официальной реакции со стороны Администрации Главы Республики Башкортостан и регионального отделения партии «Единая Россия» по данному заявлению выводят ситуацию вокруг шихана Торатау на качественно иной политический уровень, когда уже в открытую ставится вопрос о национальном и государственном суверенитете башкирского народа.

Нельзя конечно утверждать, что заявленную на прошедшем в мае экологическом флешмобе позицию в полной мере разделяют абсолютно все жители Башкортостана, однако с учётом потенциала возможной общественной мобилизации политическая активность населения может приобрести более массовый характер, тем более что этому способствуют уже непосредственно сами власти республики.

В преддверии Дня России Правительство Башкортостана поддержало Международный конкурс-фестиваль музыкального творчества тюркской молодежи «Урал моно», который пройдет с 8 по 10 июня.

Выглядит инициатива вполне благодушно, однако в ней усматривается откровенное желание руководства республики еще раз сделать ставку на национальную башкирскую «карту» в попытках набрать дополнительные политические очки в преддверии предстоящих выборов в Государственное Собрание-Курултай Республики Башкортостан 09 сентября 2018 года и последующих выборах Главы Республики Башкортостан.

Сам фестиваль дело, конечно, хорошее и правильное с точки зрения развития межнационального культурного диалога. Крупномасштабный творческий проект соберет сотни музыкантов из тюркоязычных стран ближнего и дальнего зарубежья, а также регионов России. Но всё же есть обстоятельства, которые при ближайшем рассмотрении заставляют задуматься.

После проведения прослушиваний музыкальное состязание завершится гала-концертом и награждением победителей в Ишимбайском районе у подножия шихана Торатау в рамках народного праздника Сабантуй, хотя на протяжении долгих лет, данное мероприятие до сегоднешнего дня проводилось в деревне Азнаево Ишибайского района Республики Башкортостан.

Более того, за долгие годы это первый случай, когда официальный орган республики в лице Министерства культуры столь открыто поддерживает организацию национального башкирского мероприятия на шихане Торатау, который на протяжении уже ряда лет является предметом достаточно острой общественной дискуссии.

Возникает вполне резонный вопрос, зачем руководство Республики Башкортостан так откровенно заигрывает с башкирскими националистами и так активно поддерживает идею пантюркизма, неформально объявив шихан Торатау «точкой сбора» всех тюркских народов России и используя для этого самый действенный способ – мифотворчество?

Известно, что на шихане Торатау и вокруг него имеются различные археологические объекты, свидетельствующие, что данное природное образование могло быть в какой-то мере священным у древних народов, живших здесь задолго до башкир. Есть также несколько башкирских народных легенд, весьма противоречивых между собой, о возникновении Башкирских Шихан, есть несколько версий о происхождении непосредственно названия Торатау, но всё это не говорит о какой-то исключительной «сакральности» данного географического места.

Геологическая и природная ценность Торатау не подлежит сомнению, однако зачем приписывать шихану различные чудодейственные свойства, «изобретая» для чего-то при этом новых «святых» и приманивая жителей республики разного рода творческими и культурными мероприятиями. Достаточно вспомнить, что два года назад у подножия шихана Торатау была даже открыта резиденция Кыш Бабая (башкирского Деда Мороза), которая, правда, в последствие была покрыта весьма дурной славой, так как за общение с волшебником с детей требовали деньги за вход.

Нельзя не заметить, что всё большую обеспокоенность у жителей республики вызывает то обстоятельство, что теперь вместо экологической «карты» отдельными общественными организациями и объединениям начинает разыгрываться «карта» исламская, замешанная к тому же на идеях пантюркизма.

В то же время, судя по всему, беспокойства о том, что «раскачивание» религиозной и национальной тем может быть опасным для Башкортостана, у заказчиков и организаторов этой масштабной кампании, видимо, нет - их жизненные интересы лежат не в Башкортостане, а в Турции.

Есть «святое» - Турция и интересы турецких хозяев и есть для разного рода политических экспериментов «опытное поле», в качестве которого выступает субъект Российской Федерации – Республика Башкортостан.

В этой связи хотелось бы напомнить о многочисленных публичных высказываниях турецких политиков и чиновников об их искреннем желании восстановить Османскую империю – главную политическую и историческую цель идеологии пантюркизма. Также вспомнить их трепетное отношение к беглым террористам с Северного Кавказа, которые открыто проживают, лечатся и восстанавливаются в Турции.

Регулярно проводимые различные конференции, на которые в Турцию прибывают международные террористы со всего мира и на которых звучат откровенные антироссийские призывы, то к построению халифата на Кавказе, то имарата Кавказ, т.е. к объединению сепаратистов Северного Кавказа в борьбе за выход из состава Российской Федерации.

Все эти мероприятия поощряются и открыто приветствуются официальными лицами и исламским духовенством Турции, хотя на каждой встрече с российским руководством турки стараются продемонстрировать добрососедский настрой и желание открыто сотрудничать с нашей страной.

Стоит ещё добавить, что Турция является членом НАТО, под контролем которого находятся черноморские проливы и территории которого в любой момент могут быть размещены ядерные ракеты, нацеленные на нашу страну.

Башкортостан всё больше напоминает туго завязываемый узел социальных, экономических и национальных противоречий, где руководство республики своими действиями всё больше загоняет себя в политический тупик.

В 1991 году наша страна пережила глобальную геополитическую катастрофу XX века – развал СССР.

Начиная с середины 80-х годов прошлого столетия в республиках тогда ещё Советской Прибалтики – Литве, Латвии и Эстонии - были достаточно активны различные экологические движения. Постоянно проводились всемозможные многочисленные этнографические песенные фестивали, призванные сплотить и объединить прибалтийские народы.

СССР, в результате проводимой союзным руководством внутренней и внешней политики, начал испытывать серьёзные экономические трудности – многие товары народного потребления и продовольствие становилось всё более недоступными для большинства населения страны. В прибалтийских республиках, в целях защиты внутреннего республиканского рынка, появилась и получила практическую реализацию идея регионального экономического хозрасчета или другими словами республиканского экономического суверенитета. Товары массового спроса и продовольствие внутри республик Прибалтики продавались в основном только коренным жителям по специальным талонам.

Одновременно с этим через республиканские средства массовой информации шла накачка общественного мнения, что предприятия союзного подчинения, а это были основные промышленные предприятия прибалтийских республик, грабят местное население, т.к. не платят налоги в местные республиканские бюджеты. На этом фоне правительства Литвы, Латвии и Эстонии при политической поддержке республиканских партийных структур КПСС требовали от Москвы всё большей экономической свободы, вплоть до эмиссии собственных денег.

В обстановке провозглашённой в СССР перестройки и гласности в Литве, Латвии и Эстонии в 1987 году стали возникать, при поддержке республиканских властей, первые независимые от союзного центра объединения - дискуссионные клубы, экологические организации, общества охраны памятников истории и культуры. Так, например, значительную роль в активизации общественных умонастроений сыграл Литовский фонд культуры, созданный как республиканское отделение Советского фонда культуры в мае 1987 года, и образовавшиеся под его эгидой национально-культурные объединения.

В следующем 1988-ом году на базе подобных культурологических и экологических общественных объединений были созданы Народные фронты в Латвии и Эстонии, а также Движение «Саюдис» в Литве, которые вскоре перешли от экономических требований к вопросу о государственном суверенитете и о выходе из состава СССР.

Начало третьего тысячелетия и нового XXI века заложило начало формирования принципиально новой модели развития глобальной геополитической системы в мире, предопределяющей установление новых международных и межгосударственных отношений, изменение баланса сил, ресурсов, создание новых условий развития мирового сообщества.

Совершенно очевидно, что Россия и «коллективный Запад», и, прежде всего, США, по-разному представляют себе современный мировой порядок и свое место в нем. Если в Вашингтоне по-прежнему считают универсальными западноевропейские ценности, а Соединенные Штаты – уникальной страной, по праву занимающей привилегированное, доминирующее место по отношению к другим государствам, то высшее политическое руководство нашей страны, наоборот, выступает против навязывания Америкой себя в качестве единственного центра силы, ратует за формирование более справедливой системы международных отношений, которая в равной мере учитывала бы интересы всех государств.

Российская экономика после весьма тяжелого периода конфронтации с Западом вновь начинает расти и здесь пригодился наш собственный опыт времён СССР, который десятилетиями жил и развивался в условиях мобилизации и враждебного окружения и именно в эти годы осуществил главный рывок в развитии промышленности, науки, технологий и социальной сферы.

США, хотят они этого или нет, но придётся признать за Российской Федерацией роль ведущего, равного себе, геополитического «игрока», но при этом наше общество должно быть готово к тому, что в условиях нарастания глобальной конкуренции, против нашей страны будут применяться различные формы политического и экономического сдерживания, порой весьма и весьма «грязные».

Так, на примере ситуации вокруг шихана Торатау в Республике Башкортостан можно сказать, что под флагом якобы имеющихся экологических проблем решаются отнюдь не экологические задачи, а финансово-хозяйственные и политические, выходящие далеко за пределы Российской Федерации.

Совокупный общий ущерб от подобных «экологических протестов» привел к тому, что в настоящий момент в России не создано около 60 тысяч новых современных рабочих мест, а более одного триллиона рублей потенциальных инвестиций заблокировано. Данная сумма вполне сопоставима с негативным эффектом от экономических санкций, введённых западными странами в отношении нашей страны".

Ильдар Резяпов обратился к руководителю Общественной палаты России с пожеланием "видеть развернутую, взвешенную и сбалансированную позицию Общественной палаты Российской Федерации по острым проблемным вопросам Республики Башкортостан, реально отражающие интересы всего гражданского общества Российской Федерации, в том числе также и конструктивные предложения по решению сложившейся ситуации вокруг шихана Торатау".

- Одной из задач Общественной палаты Российской Федерации является привлечение граждан и общественных объединений к реализации государственной политики, а также выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений.

Необходимо отметить, что в Республике Башкортостан довольно много иных, и, прежде всего, нерешённых социальных проблем - это, к примеру, обманутые дольщики, которых по данным Министерства внутренних дел Республики Башкортостан насчитывается не менее шести тысяч человек; проблемы, связанные с оказанием медицинских услуг, обеспечение лекарствами, строительством полигонов ТКО; вопросы коррупции; защиты субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д.