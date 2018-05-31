Евгений Гурьев отчитался о приватизации госимущества Башкирии

Вице-премьер, министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев сегодня отчитался на пленарном заседании Госсобрания Башкирии о результатах приватизации госимущества в 2017 году. По его словам, план по приватизации был выполнен на 103,5 процентов.

В прошлом году было запланировано приватизировать 26 ГУПов, пакеты акций в 25 хозяйственных обществах, реализовать 288 объектов нежилого фонда и 235 объектов недвижимого имущества. Из 26 госпредприятий по шести мероприятия по приватизации не проводились, сообщил Евгений Гурьев.

Причины - два предприятия были присоединены к другим, одно было ликвидировано, одно находится в конкурсном производстве, по двум ведется работа по оценке предприятия. Госпакеты акций 25 предприятий также реализованы не полностью. Три госпакета проданы, семь - переданы в "Региональный фонд", по семи - торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Приватизация оставшихся восемь госпакетов акций или долей государства перенесены на этот год. Три предприятия из планируемых к приватизации находятся в конкурсном производстве, в том числе Башкирский троллейбусный завод и Бельское речное пароходство.