В администрации и управлении делами главы Башкирии увеличат число машин
Сегодня, 13:20ПолитикаНаталья Кузнецова
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В администрации и управлении делами главы региона число служебных автомобилей увеличится до 31. Указ об изменении транспортных лимитов подписал Рустэм Хамитов.
Как следует из документа, для администрации главы региона установлен лимит в 24 автомобиля, а для управления делами – 7.
Как пояснили в пресс-службе главы региона, ранее лимит для двух структур составлял в совокупности 27 машин. Уточнить, у какой из них именно машин станет больше, в пресс-службе не смогли.
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