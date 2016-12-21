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В администрации и управлении делами главы Башкирии увеличат число машин
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В администрации и управлении делами главы Башкирии увеличат число машин
Сегодня, 13:20ПолитикаНаталья Кузнецова
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