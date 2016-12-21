В администрации и управлении делами главы Башкирии увеличат число машин

В администрации и управлении делами главы региона число служебных автомобилей увеличится до 31. Указ об изменении транспортных лимитов подписал Рустэм Хамитов.

Как следует из документа, для администрации главы региона установлен лимит в 24 автомобиля, а для управления делами – 7.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, ранее лимит для двух структур составлял в совокупности 27 машин. Уточнить, у какой из них именно машин станет больше, в пресс-службе не смогли.

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