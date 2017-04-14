Ялалов о конфликте с министром финансов: Слава Богу, нашли понимание

Взаимодействие мэрии Уфы с министерством финансов республики улучшилось, а спорные вопросы урегулированы. Муниципалитету обещали дополнительное финансирование.

- Слава Богу, мы нашли понимание у руководителя республики, - признался глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня в завершении прямого эфира на телеканале "Вся Уфа". - Даны соответствующие распоряжения и премьер-министру, и министру финансов. Мы сейчас в тесной взаимосвязи работаем с министром финансов, Ридой Тагировной. Нам обещана существенная финансовая поддержка.