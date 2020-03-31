Фото: Mkset.ru
В Башкирии будет создан фонд готовых продуктовых наборов для нуждающихся
31 марта, 18:00ПолитикаМинзаля Аскарова
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Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров в очередном брифинге по ситуации с коронавирусом.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Башкирии планируют создать фонд продуктов. Министр сельского хозяйства РБ Ильшат Файзрахманов уточнил, что на данный момент составляется список продуктов и места для хранения.
- Наша республика - богата продуктами. "Ташкент - город хлебный", помните, раньше было? У нас все есть: и масло, и молоко, и крупы, и хлеб. Поэтому я прошу вас быть готовыми, чтобы мы наиболее нуждающимся нашим людям могли предоставить готовые продуктовые наборы. Мы готовимся к этому, полагаю, придет время и мы этим будет заниматься, - сообщил Радий Хабиров.
По данным вице-премьера Ленары Ивановой, готовые продуктовые наборы в будущем могут понадобиться 150 тыс. жителям республики.
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