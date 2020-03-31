В Башкирии будет создан фонд готовых продуктовых наборов для нуждающихся

- Наша республика - богата продуктами. "Ташкент - город хлебный", помните, раньше было? У нас все есть: и масло, и молоко, и крупы, и хлеб. Поэтому я прошу вас быть готовыми, чтобы мы наиболее нуждающимся нашим людям могли предоставить готовые продуктовые наборы. Мы готовимся к этому, полагаю, придет время и мы этим будет заниматься, - сообщил Радий Хабиров.