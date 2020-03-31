«Прекратить спекуляцию на панике!»: Партия ветеранов России опубликовала заявление

Сегодня, 31 марта, Партия ветеранов России и организационный комитет Общероссийского общественного движения «Ветераны России» на своем сайте опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину по поводу сложившейся в стране тревожной ситуации. Приводим его текст полностью:

«Эпидемия коронавируса всё больше меняет социальную и экономическую жизнь в нашей стране. Представление каждого из нас о повседневности, об общественной жизни, доверии государству — всё ежедневно подвергается испытанию на прочность и устойчивость. Десятки миллионов российских граждан не ходят на работу, наши дети не посещают школы и детские сады, театры, кино и магазины закрыты, и, что, наверное, тяжелее всего — мы замыкаемся в собственном одиночестве в своих квартирах, когда нам более всего не хватает личных встреч с друзьями, родными, коллегами по работе.

Ограничения из-за коронавируса жёстко вторгаются в нашу жизнь: экономике, крупным и мелким предприятиям, магазинам, ресторанам, самозанятым уже сейчас очень трудно. Следующие недели будут ещё более напряжённые, но наше российское государство должно функционировать и дальше, чтобы обеспечить снабжение населения продовольствием, медикаментами и товарами первой необходимости, максимально сохранить экономическую деятельность с задействованием всех имеющихся у государственных и местных органов власти возможностей. Каждый из нас, граждан Российской Федерации, должен быть уверен, что снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами будет обеспечено всегда и если в какой-то момент полки магазинов или аптек где-то опустеют, то, значит, в кратчайшие сроки они обязательно будут заполнены снова.

Безусловно, в складывающейся ситуации каждый из нас постоянно задаётся вопросом, а что будет дальше. Эпидемиякоронавируса и падение цен на нефтьболее рельефно обнажили существующие проблемы всей системы внутренней политики Российской Федерации и здесь ключевой вопрос, что нарастающий эпидемиологическийкризис и на его фоне самоизоляция российских граждан потенциально создают угрозу массового высвобождения ранее работавших людей без последующего восстановления на прежних местах работы. Ситуация на отечественном рынке труда всё больше приобретает характер национальной угрозы массовой безработицы, поэтому считаем целесообразным создание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере занятости населения и трудовым ресурсам.

Агрессивная информационная политика по поводу коронавируса, которую то и дело можно видеть у российских средств массовой информации, провоцирует рост панических настроений среди нашего населения. В борьбе за читателя или зрителя, а значит за рейтинги и поступления от рекламы, подобные отечественные СМИ подыгрывают торговым компаниям-спекулянтам в их погоне за сверхприбылями.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) в связи с коронавирусоми в целях предотвращения необоснованного роста цен будет контролировать розничные цены на хлеб, крупы, мясо, яйца и масла. Также в этот же список войдут некоторые овощи и фрукты.Мониторить ситуацию с ценами ФАС России планирует собственными силами, но этого явно недостаточно. Необходимо привлечь дополнительные силы в лице общественных организаций, местных депутатов и членов Общественных палат, а для этого создать на уровне муниципальных образований Чрезвычайные комиссии по контролю розничных цен на продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты.

Российские средства массовой информации обязаны более ответственно подходить к подаче материалов по эпидемии коронавируса, к форме и их содержанию — желательно серьёзное, обстоятельное, а главное спокойное и сдержанное обсуждение складывающейся ситуации по эпидемии и принимаемых мерах в нашей стране. Блоггерам и пользователям социальных сетей следует ввести самоцензуруна свои комментарии по всему спектру вопросов, связанных с коронавирусом.

Нужно прекратить любую спекуляцию на панике!

Мы преодолеем этот кризис, но как велики будут жертвы? Сколько любимых, родных, близких или просто знакомых людей мы потеряем? Это во многом зависит от каждого из нас, поэтому мы будем действовать решительно и солидарно. Эпидемия коронавируса показала нам, насколько мы все уязвимы и как зависимы от бережного поведения других, но помимо этого, как совместными действиями мы можем защитить и поддержать друг друга. Мы не впадём в панику, но также ни на минуту не допустим мысли, что от нас ничего не зависит. Каждый должен быть в строю и нам нужны наши общие усилия.

Нашему Отечеству брошен огромный исторический вызов, когда очень многое, если не всё зависит от наших совместных, солидарных действий — соработничества государства, бизнеса и общества. Хочется искренне верить, что мы справимся с этим, брошенным историей, вызовом, если действительно все наши сограждане поймут его, как свою основную задачу.Говоря об эпидемиикоронавируса, можно сказать только одно — всё достаточно серьёзно и каждый из нас обязан к этому относится крайне ответственно, чтобы защитить всех в нашем обществе и уменьшить экономический, социальный и культурный ущерб.

Ситуация, складывающаяся сейчас в нашей стране, сложная и её финал открыт, поэтому от каждого из нас без всякого исключения и, следовательно, от нас всех зависит ответ на вопрос, что будет дальше. Пока же можно и нужно делать только одно, и это главное во всех наших совместных действиях, замедлить распространение коронавируса и выиграть время. Время для того, чтобы российские ученые смогли разработать лекарство и вакцину».

Заявление подписал председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов.