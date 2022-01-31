В Башкирии проверят землевладения экс-главы Иглинского района с помощью комиссии

Комиссия была создана совсем недавно - ее анонсировал глава республики Радий Хабиров 20 января на своем оперативном совещании. Решение было принято в связи с тем, что количество случаев нарушений земельного законодательства растет. Однако самый первый вопрос, который предстоит решить - ситуация с землей Искахова.

Известно, что одно из первых действий недавно анонсированной комиссии станет проверка законности предоставления 3,5 тысяч гектар земель бывшему главе Иглинского района Ришату Исхакову и его близких родственников. Хабиров также подчеркнул, что подобные случаи являются недопустимыми. Ришат Исхаков руководил районом с 2000 по 2010 год, когда президентом Башкирии был еще Муртаза Рахимов. Жители Иглинского района надеются, что комиссия сможет восстановить справедливость, ведь, по мнению земляков, с фамилией Исхакова связаны не только экономические, но и уголовные преступления. Например, еще в 2010 году местные жители утверждали, что один из сыновей местного главы может быть причастен к убийству 15-летней местной жительницы Лены Александровой, а второй сын, якобы, сумел приватизировать большую часть государственного имущества. В родном районе семью и близкое окружение экс-главы местные жители прозвали "Иглинской мафией". Когда Исхаков ушел в отставку выяснилось, что в его собственности и в собственности его родных сыновей и приближенных лиц имеется большое количество земель. Интересен тот факт, что люди, которым ранее принадлежали эти участки, судятся с Исхаковым на протяжении долгого времени, а судебные процессы идут буквально одни за другими. Так, почти весь 2021 год с младшим сыном Исхакова судилась жительница Иглино Светлана Фаткуллина. Поводом для разбирательства в суде стали защита чести и достоинства Исхакова, которые, по его мнению, были оскорблены видеороликом о незаконном присвоении земли в соцсетях. На видео Фаткуллина рассказывала о незаконности владения земельными участками семьи Исхаковых. За видео с критикой в качестве возмещения морального вреда экс-глава потребовал 1 миллион рублей. В конечном итоге суд принял решение в пользу Фаткуллиной, но Исхаков подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрение было назначено на 1 февраля, но из-за большого количества заболевших сотрудников Верховного и районных судов Башкирии завтрашнее заседание могут отменить. Ранее, 17 января, глава республики Радий Хабиров на своем оперативном совещании в ходе обсуждения земельного законодательства вспомнил «чудесные» примеры из практики. Речь шла как раз о экс-главе Иглинского района Ришата Исхакова. «Он и его семья, и аффилированные компании: площадь земельных участков, находящихся на праве аренды — 2,5 Га. Еще 1,42 Га — в частной собственности. Поручаю создавать комиссию с прокуратурой. Что за земли такие? 4 тысячи гектар, часть тех земель в Иглино сельхозназначения, но они не пашутся. Это что такое? В том муниципальном районе два короля, я не понимаю? У нас в республике не бывает такого,» - заявил тогда Хабиров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter