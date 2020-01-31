Путин назначил вице-премьера Алексея Оверчука представителем России в совете ЕЭК
Сегодня, 10:40ПолитикаФото: ru.wikipedia.org
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По указу президента Российской Федерации Владимира Путина новым представителем РФ в совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) стал вице-премьер Алексей Оверчук.
Текст данного документа выложен на сайте правовой информации. Об этом пишет RNS.
До Алексея Оверчука пост представителя России в совете ЕЭК занимал глава Минфина Антон Силуанов.
Отметим, что на должности вице-премьера Оверчук будет контролировать работу федеральных органов исполнительной власти по вопросам участия РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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